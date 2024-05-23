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“国际茶日”庆祝活动在联合国粮农组织举行

2024年05月23日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马5月22日电 （记者谢亚宏、郑彬）2024年“国际茶日”庆祝活动21日在联合国粮农组织总部内举行。联合国粮农组织总干事屈冬玉与来自中国、哥伦比亚、印度尼西亚、肯尼亚等国的常驻粮农机构代表共同出席活动。

与会嘉宾在中国展台品茶。 人民网记者 谢亚宏摄

与会嘉宾在中国展台品茶。人民网记者 谢亚宏摄

屈冬玉表示，茶叶产业在对抗饥饿和贫困、增强妇女权能、促进农村发展和生态系统恢复等方面可发挥着重要作用。茶叶起源于中国，但已经超越国界，成为许多国家农村社区的生计来源。他呼吁全球伙伴协调努力，共塑茶叶产业可持续性和繁荣的未来。

活动中举办了由中国牵头，阿塞拜疆、印度尼西亚、肯尼亚、俄罗斯和斯里兰卡等国共同举办的品茶活动。此外，粮农组织下辖的全球重要农业文化遗产系统计划还举办了一场图片和视频展览，介绍了中国云南普洱茶、福建茉莉花茶等各国茶叶培育及加工方式。

与会嘉宾在中国展台品茶。 人民网记者 谢亚宏摄

与会嘉宾在中国展台品茶。人民网记者 谢亚宏摄

2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日确定为“国际茶日”，以弘扬茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。

(责编：于洋、杨牧)

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