人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第12届国际马塔马术节近日在摩洛哥举行

2024年05月23日09:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

第12届国际马塔马术节活动现场。图片由中国马业协会提供

第12届国际马塔马术节活动现场。图片由中国马业协会提供

人民网开罗5月22日电 （记者沈小晓）第12届国际马塔马术节近日在摩洛哥顺利举行，该活动旨在进一步促进摩洛哥非物质遗产保护，促进不同文明间的对话交流，推动当地旅游产业发展。来自中国、西班牙、比利时、法国、科特迪瓦等多国代表参加。据了解，这是中国首次派代表团参加该活动，将进一步中摩两国文化、马产业等领域的交流合作。

“中国朋友是我们最尊贵的客人。”国际马塔马术节主席纳比尔·巴拉卡表示，近年来，中国马产业发展迅速，成就令人瞩目。马塔马术节是开启两国马产业合作的宝贵契机和桥梁，将为两国马业发展注入新鲜活力，开创互利共赢新局面，推动两国乃至国际马业的繁荣发展。

中国马业协会秘书长岳高峰表示，在现场看到五星红旗、中文的活动标语，深刻感受到摩方对中国朋友的友好。摩方对中国公民实施免签，为双方马业交流合作提供了便利。“我们期待两国马产业进一步加强交流合作，以马为媒，促进民心相通，共同书写中摩友好关系的新传奇。”

摩洛哥是最早加入“一带一路”倡议的北非国家，双方在政治、经贸、文化等领域合作不断取得新成果。此次马塔国际马术节以“人类文化交流的空间”为主题，举办了包括马术赛事、表演、论坛会议等系列活动，加强文明对话。

岳高峰表示，柏布马作为摩洛哥宝贵的马种质遗传资源，对全球马匹培育贡献显著，中国同样拥有如蒙古马和哈萨克马在内的29个地方马种。据悉，双方计划在两国举行马文化交流会议、商务洽谈，马种质资源保护及利用科研合作，中摩友谊赛等活动，进一步巩固两国人民的友好联系，让丝路精神在疾驰的马蹄中得到生动诠释。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部