第12届国际马塔马术节活动现场。图片由中国马业协会提供

人民网开罗5月22日电 （记者沈小晓）第12届国际马塔马术节近日在摩洛哥顺利举行，该活动旨在进一步促进摩洛哥非物质遗产保护，促进不同文明间的对话交流，推动当地旅游产业发展。来自中国、西班牙、比利时、法国、科特迪瓦等多国代表参加。据了解，这是中国首次派代表团参加该活动，将进一步中摩两国文化、马产业等领域的交流合作。

“中国朋友是我们最尊贵的客人。”国际马塔马术节主席纳比尔·巴拉卡表示，近年来，中国马产业发展迅速，成就令人瞩目。马塔马术节是开启两国马产业合作的宝贵契机和桥梁，将为两国马业发展注入新鲜活力，开创互利共赢新局面，推动两国乃至国际马业的繁荣发展。

中国马业协会秘书长岳高峰表示，在现场看到五星红旗、中文的活动标语，深刻感受到摩方对中国朋友的友好。摩方对中国公民实施免签，为双方马业交流合作提供了便利。“我们期待两国马产业进一步加强交流合作，以马为媒，促进民心相通，共同书写中摩友好关系的新传奇。”

摩洛哥是最早加入“一带一路”倡议的北非国家，双方在政治、经贸、文化等领域合作不断取得新成果。此次马塔国际马术节以“人类文化交流的空间”为主题，举办了包括马术赛事、表演、论坛会议等系列活动，加强文明对话。

岳高峰表示，柏布马作为摩洛哥宝贵的马种质遗传资源，对全球马匹培育贡献显著，中国同样拥有如蒙古马和哈萨克马在内的29个地方马种。据悉，双方计划在两国举行马文化交流会议、商务洽谈，马种质资源保护及利用科研合作，中摩友谊赛等活动，进一步巩固两国人民的友好联系，让丝路精神在疾驰的马蹄中得到生动诠释。

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