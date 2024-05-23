人民网巴黎5月23日电 （记者于超凡）当地时间5月22日，法国“VivaTech”科技展在巴黎凡尔赛门展览馆盛大开幕。作为此次展会的重要组成部分，中国馆自新冠疫情后首次亮相，吸引了广泛关注。开幕式由中国馆组委会秘书长张井主持，众多中法科技界嘉宾、国际机构代表及媒体齐聚一堂。

在开幕式上，“VivaTech”展会国际部主管朱莉·拉蒙德在致辞中表示：“中国馆的加入不仅丰富了本届展会的国际元素，也为我们提供了了解和学习中国最新科技成果的宝贵机会。”中国贸促会驻法国代表处副总代表李文国在致辞中强调中法科技交流与合作的重要性，表示此次中国馆的设立，是中法科技创新合作的新篇章，期待双方在更多领域展开深入合作。

据中国馆组委会秘书长张井介绍，此次中国馆汇聚了近20家来自国内各省市的科技企业，展示了在人工智能、数字化、电子通讯、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果。通过法国“VivaTech”科技展这一平台，中国企业不仅展示了自身的产品技术以及国际化的对接需求，也与全球科技界建立了更紧密的联系，有助于推动中法乃至全球的科技创新与合作。

在中法建交60周年之际，中国馆的成功亮相无疑为中法友好合作再添华章。本届“VivaTech”科技展汇集了40多个国家馆、12000初创项目、近3000家参展商，其间举办两百余场科创活动。活动持续到5月25日，预计将接待访客20余万人次。

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