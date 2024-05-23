新华社北京5月22日电（记者马卓言、袁睿）就有报道称美国财长耶伦日前就中国电动汽车等领域产能发表不当言论，外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上答问时表示，美方炒作中国新能源产业“产能过剩”，完全背离客观事实和经济规律，本质上是保护主义。

汪文斌说，我们多次阐明，中国新能源产业的发展，是企业长期技术积累和开放竞争的结果，是在充分竞争中拼出来的而不是靠产业补贴补出来的，完全符合市场经济规律和公平竞争原则。中国的新能源产能是助推世界经济绿色转型亟需的先进产能，而不是过剩产能。

汪文斌说，按照美方的逻辑，什么商品出口多了，什么就是“产能过剩”。美国每年大量出口大豆、飞机、天然气，不也是过剩产能吗？七国集团财长会难道不应该首先聚焦美国的这些过剩产能吗？

他表示，美方以“产能过剩”为名，试图胁迫七国集团成员对中国新能源产品筑栏设限，这实际上是要组建一个“保护主义同盟”，与开放共赢的时代潮流背道而驰，不仅将损害相关国家消费者福利，也将对全球绿色转型造成干扰和破坏。

汪文斌说，必须指出的是，搞绿色“双标”做不到两头渔利，只会适得其反。要想应对气变问题就不能搞保护主义，搞保护主义就不可能真正解决气变问题。美方不能一手高举应对气变的大旗，要求中国为应对气变承担更大责任，一手挥舞保护主义的大棒，阻碍中国绿色产品造福全球。

“中国愿与世界各国深化新能源产供链合作，促进技术创新和产业发展。希望各国坚持开放合作，拒绝保护主义；争取共赢，避免‘多输’。”他说。

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