人民网巴黎5月23日电 （记者于超凡）深圳证券交易所和上海证券交易所主办的“投资中国新视野”A股上市公司推介活动22日在法国巴黎举办。

活动旨在向境外投资者展现中国经济高质量发展前景，全方位宣介中国资本市场最新发展动态和投资机遇，促进中法资本市场深化合作，进一步探索交流合作新空间。15家来自深沪交易所的优质上市公司高管参加路演，来自法国及欧洲其他国家的近200名投资者参加活动。

活动期间，与会代表就中国资本市场发展趋势、投资机遇以及合作前景等议题进行了深入交流探讨。深沪交易所组织上市公司围绕“发展新质生产力，赋能全球可持续发展”“坚持创新驱动，助力国货崛起”“拥抱宏观新范式，引领出海新机遇”等主题进行深度对话，为境外投资者呈现了中国经济活力和多样化的投资机遇。

活动现场，多家外资机构积极评价中国市场发展前景。罗斯柴尔德集团认为，中国市场具有重大战略意义和广阔发展机遇，罗斯柴尔德集团的领导层正积极研究其在华投资战略。荷兰投资机构表示，通过此次活动拓宽了对中国投资的视野，将进一步关注中国优质上市公司投资机会。法国投资机构Amundi表示，其多年前已开始参与A股投资，对A股投资保持充分信心，此次会议通过上市公司经营情况介绍，增进了境外投资者对中国新能源等特色产业的全面认识，未来会持续关注A股上市公司发展和新的投资机遇。

近年来，中法两国在金融领域合作不断取得新进展，拥有广泛共同利益和广阔合作前景。本次活动将推动进一步增进理解互信、深化交流合作、拓展合作领域，促进中法资本市场更好发展。活动主办方深交所表示，将在中国证监会统一领导下，积极拓展境外投资者服务深度广度，强化境外投资者与深市上市公司双向对接，讲好中国资本市场故事，推进资本市场高水平双向开放。

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