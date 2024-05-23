新华网达累斯萨拉姆5月22日电（记者华洪立）坦桑尼亚总统府计划和投资部长基提拉·亚历山大·姆昆博20日表示，中坦工业园作为坦桑尼亚首个国家级工业园区，将极大促进坦桑尼亚国家工业化进程。

姆昆博表示，今年是坦中建交60周年，60年来，中国一直是坦桑尼亚重要战略投资者和贸易伙伴，而中坦工业园将为坦桑提供更广阔的发展空间。

中坦工业园董事长、坦桑尼亚中资企业投资商会会长黄再胜接受采访时说，中坦工业园作为坦桑尼亚首个国家级工业园区，占地面积10平方公里，划分为7大板块，包括农产品加工区、建材加工区、设备制造区、医药区、日化区、纺织服装区和出口加工区。

黄再胜介绍，中坦工业园是坦政府的旗舰项目之一，也是中非产能合作的重要实践。中坦工业园于2022年5月份正式开工建设，目前第一期基础设施全面完成，已经具备企业入园条件，已经有签约企业10家，意向入园企业20余家。

姆昆博表示，园区建成后将容纳200多家企业入驻，带动10万当地人直接就业，50万当地人间接就业，对推动坦桑尼亚工业化进程，带动国家经济发展具有积极作用。

中坦工业园离港口城市达累斯萨拉姆80多公里，工业园处于政府规划的1300平方公里的卡拉工业新城核心，以中央铁路线和卡拉陆地港连接中西部内陆地区和东非6个内陆国家，并通过达累斯萨拉姆港口连接到世界各地。

目前，东非内陆6个国家包括卢旺达、布隆迪、乌干达、刚果金、赞比亚、马拉维都在卡拉陆地港设立了各自的港口和堆场。

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