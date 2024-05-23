新华社耶路撒冷5月22日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国家安全部长本－格维尔22日在警方陪同下又一次进入耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）区域，这也是自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发以来他首次进入这一争议区域。

本－格维尔当日午间在社交媒体公布了他在圣殿山的视频。视频中，他对挪威、西班牙和爱尔兰当日早些时候宣布承认巴勒斯坦国发表了消极言论，并表示晚间以色列方面将公布几名被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）扣押在加沙地带的女性的视频片段，以此证明以色列“为什么必须彻底摧毁哈马斯”。

他表示，为摧毁哈马斯，以色列必须深入加沙地带最南部城市拉法作战。他还呼吁切断对加沙地带的燃料供应，并限制人道主义援助进入。

作为极右翼政党犹太力量党领导人，本－格维尔曾多次以议员身份进入圣殿山。2023年1月3日，他首次以政府新设立的国家安全部部长身份进入这一争议区域。

位于耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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