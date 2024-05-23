人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列国家安全部长又一次进入圣殿山区域

2024年05月23日08:55 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷5月22日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国家安全部长本－格维尔22日在警方陪同下又一次进入耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）区域，这也是自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发以来他首次进入这一争议区域。

本－格维尔当日午间在社交媒体公布了他在圣殿山的视频。视频中，他对挪威、西班牙和爱尔兰当日早些时候宣布承认巴勒斯坦国发表了消极言论，并表示晚间以色列方面将公布几名被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）扣押在加沙地带的女性的视频片段，以此证明以色列“为什么必须彻底摧毁哈马斯”。

他表示，为摧毁哈马斯，以色列必须深入加沙地带最南部城市拉法作战。他还呼吁切断对加沙地带的燃料供应，并限制人道主义援助进入。

作为极右翼政党犹太力量党领导人，本－格维尔曾多次以议员身份进入圣殿山。2023年1月3日，他首次以政府新设立的国家安全部部长身份进入这一争议区域。

位于耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部