新华社北京5月22日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”中文比赛近日分别在突尼斯、南非、捷克、马耳他、波兰举行。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛突尼斯赛区决赛21日在首都突尼斯举行，11名选手参赛。选手通过主题演讲、中文知识问答和才艺展示三个环节，展现对中国文化和语言的热爱。最终，来自突尼斯迦太基大学高等语言学院的达哈尔夺得冠军，她将代表突尼斯参加在中国举行的总决赛。

中国驻突尼斯大使万黎致辞说，突尼斯是最早将中文教育纳入国民教育体系的非洲国家之一。“汉语桥”比赛带动突尼斯民众掀起学习中文和了解中国文化的热潮，也为中突各领域合作交流增砖添瓦。

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛近日在南非立法首都开普敦举行，来自南非5所大学的13名选手参赛。决赛分笔试、主题演讲、才艺展示和问答环节。来自南非西开普大学的马丽娜（中文名）获得一等奖，将代表南非参加在中国举行的总决赛。

5月17日，参赛选手在南非开普敦举行的第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛上进行才艺展示。新华社记者 王雷 摄

中国驻开普敦总领事尤文泽在赛后致辞说，学习中文不止是获得语言技能，还将为学习者未来的发展开辟更广阔的道路，帮助他们步入丰富多彩的文化世界。

5月17日，参赛选手在南非开普敦举行的第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区决赛上进行才艺展示。新华社记者 王雷 摄

第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第4届“汉语桥”世界小学生中文秀捷克赛区比赛近日在捷克首都布拉格举行。经过主题演讲、才艺展示、知识问答三个环节的角逐，来自布拉格美国文法学校的饶安（中文名）和来自布拉格查理大学教育系附属小学的尚一诺（中文名）分获中学组和小学组冠军，将代表捷克赛区参加“汉语桥”总决赛。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，“汉语桥”既是语言之桥，也是文化之桥，更是人心相通的友谊之桥。他希望同学们努力学好中文，以语言为桥，更好地了解中国文化和中国发展，成为促进中捷交流与合作的友好使者。

5月17日，在马耳他姆西达，一名学生参加第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛马耳他赛区比赛。新华社发（乔纳森·博格摄）

第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛马耳他赛区比赛近日在马耳他东部城市姆西达举行。比赛分主题演讲和才艺展示两个环节。马耳他大学二年级学生方美美（中文名）在比赛中展现流利的中文和对“天下一家”这一主题深刻的见解，最终获得冠军，将代表马耳他赛区赴中国参加总决赛。

5月17日，在马耳他姆西达，马耳他大学二年级学生方美美（中文名）获得第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛马耳他赛区比赛冠军后展示荣誉证书。新华社发（乔纳森·博格摄）

中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军在致辞中表示，希望“汉语桥”成为交流、理解和友谊的桥梁，并勉励学习中文的同学们当好文化使者，积极促进两国文明交流互鉴，为深化中马友谊做出新贡献。

2024年“汉语桥”波兰赛区决赛近日在波兰南部城市克拉科夫举行。来自华沙、克拉科夫、波兹南等地的40余位选手参赛。最终，来自波兹南的柯妤琳、来自克拉科夫的柏依娜以及来自格丁尼亚的玛丽分获大、中、小学生组冠军，他们将代表波兰赛区参加在中国举办的总决赛。（参与记者：黄灵、王一盛、王雷、王晓梅、邓耀敏、陈文仙、张章）

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