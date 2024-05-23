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“一带一路”国际技能交流活动走进泰国

2024年05月23日08:53 | 来源：新华网
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新华社曼谷5月22日电（记者高博 万后德）5月20日至21日，“一带一路”国际技能交流活动在泰国正大管理学院举行。中国技能专家团通过面对面交流，为150余名泰国学员提供工业机器人系统操作、电气装置、轨道信号控制技术等项目的技能培训。

本次交流活动中国技能专家团由中国集训基地、国家级技能大师工作室和高技能人才培训基地等专家团队人员组成。此次活动旨在将中国职业技能发展优秀成果与“一带一路”共建国家分享，同时为第二届“一带一路”国际技能大赛泰国选手和专家提供技能培训。

第二届“一带一路”国际技能大赛将于6月24日至26日在重庆举办，旨在促进“一带一路”共建国家间技能交流与合作发展。本次大赛共设置18个比赛项目，涉及信息网络布线、新能源汽车技术等产业，广泛邀请“一带一路”共建国家和世界技能组织有关成员国家和地区参赛。

泰国劳工部技能标准和测试开发部主任查特萨达说：“我们希望打造泰中教育机构和劳工市场之间的交流平台，为泰国储备更多技能人才。希望这次赴中国参加比赛的泰国青少年们开阔视野，学到更多先进技术，并将这些宝贵经验带回泰国来，应用到今后的学习和工作中。”

(责编：艾雯、刘叶婷)

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