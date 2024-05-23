人民网迪拜5月22日电 （记者管克江）在三亚吃塔吉锅，在迪拜尝文昌鸡。近日，中国海南三亚同阿联酋迪拜联合举办的“双城食记”吸引了不少两地游客：4月28日至5月12日，“迪拜美食节”在三亚·亚特兰蒂斯举办，迪拜·亚特兰蒂斯的阿拉伯行政总厨阿里·布尔杰为中国客人带来了塔吉锅炖鸡肉、黎巴嫩法图什沙拉等中东风味美食；5月13日至5月26日，“三亚美食节”迪拜站，三亚·亚特兰蒂斯的行政总厨於佳带领团队前往迪拜，现场烹制文昌鸡、和乐蟹、清补凉等地道的三亚美食，让迪拜的游客们大饱口福。

图为迪拜·亚特兰蒂斯酒店厨师在准备清补凉。人民网记者 管克江摄

“双城食记”是三亚市旅游发展局、迪拜旅游局、三亚·亚特兰蒂斯和迪拜·亚特兰蒂斯酒店的首次跨界合作，旨在深化两地在旅游、文化、商贸等多领域交流。

三亚市中医院代表向来宾介绍中医。人民网记者 管克江摄

活动期间，三亚旅游发展局还在迪拜举办了美食文化交流促进周、旅游行业推介会及商务代表团拜访等交流活动。在很多活动现场，设置有黎锦、黎陶、藤编、彩雕展示，传统服装试穿，鹧鸪茶品尝，椰子片、椰子糖试吃等展示与互动。5月21日，三亚旅游推介会在迪拜亚特兰蒂斯酒店举办，60余家中东涉旅企业代表及媒体代表共同参会。

三亚市旅游发展局相关负责人表示，三亚和迪拜的双城、双店联动，不仅是美食与文化的交流，更是三亚与中东地区在旅游、文化等多领域合作的深化与拓展。双方将依托已开通的“阿布扎比—海口”国际航线，建立“美食链接世界”、串联一程多站的旅游产品和为三亚的中东新兴客源市场实现长远合作。

三亚与迪拜当地旅行社签署合作协议。人民网记者 管克江摄

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