5月22日，英国首相苏纳克在伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。英国首相苏纳克22日宣布，英国将于7月4日举行大选。新华社发

新华社伦敦5月22日电（记者孙晓玲 许凤）英国首相苏纳克22日宣布，英国将于7月4日举行大选。

苏纳克当天在伦敦唐宁街10号首相府门前发表讲话说，他当天早些时候与英国国王查尔斯三世进行交谈，请求解散议会。国王已批准这一请求。

5月22日，英国首相苏纳克在伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社发

苏纳克在讲话中对其上任以来在经济、移民、教育等领域取得的成就感到“自豪”，并表示执政党保守党对未来有明确计划。

自2010年时任保守党领袖卡梅伦带领该党赢得大选以来，保守党一直是英国执政党。民意调查显示，自2022年10月苏纳克执政以来，反对党工党对保守党一直保持着两位数的领先优势。英国民调机构舆观调查公司最新民调结果显示，截至本月16日，保守党支持率仅为20%，工党支持率为47%。工党等党派不断施压，敦促苏纳克尽快举行大选。

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