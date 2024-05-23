新华社安曼5月22日电（记者何奕萍）约旦国王阿卜杜拉二世22日在首都安曼会见到访的阿曼苏丹海赛姆，双方强调必须立即实现加沙地带永久停火。

5月22日，在约旦安曼马尔卡机场，约旦国王阿卜杜拉二世（中左）为到访的阿曼苏丹海赛姆（中右）举行欢迎仪式。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

约旦王宫当天发表声明说，两国领导人就双边关系及国际和地区问题，特别是加沙地带的危险局势交换了意见。双方强调必须立即实现加沙地带永久停火，保护平民，并加强向加沙地带各地不受阻碍地提供充足人道主义援助的努力。

5月22日，在约旦安曼马尔卡机场，约旦国王阿卜杜拉二世（右）为到访的阿曼苏丹海赛姆举行欢迎仪式。新华社发（穆罕默德·阿布·古什摄）

阿卜杜拉二世重申国际社会必须立即采取紧急行动阻止加沙地带人道主义状况恶化，并警告以色列在加沙地带南部城市拉法的军事行动将导致地区冲突扩大的危险后果。他强调，必须在“两国方案”基础上找到结束巴以冲突的政治前景，支持巴勒斯坦人民获得充分的合法权利，建立一个以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

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