新华社墨西哥城5月22日电 布里奇敦消息：由联合国贸易和发展会议（贸发会议）和巴巴多斯政府共同主办的首届全球供应链论坛21日在巴巴多斯首都布里奇敦开幕。

本届论坛为期4天，聚焦经济全球化、全球供应链融合等一系列重要议题。中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席论坛。

任鸿斌在论坛发言中表示，随着经济全球化快速发展，全球供应链加速融合，推动世界经济和人类社会向前发展。包括发展中国家在内的各国都是全球供应链的重要一环，各方应加强互联互通，着力构建全球发展伙伴关系。

任鸿斌表示，中国作为全球供应链融合发展的受益者、贡献者、维护者，提出共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球文明倡议、全球安全倡议，不断深入推进高水平对外开放，加快发展新质生产力，持续为全球供应链发展注入动力。

论坛期间，任鸿斌出席由中国贸促会主办的《全球供应链促进报告》（英文版）发布会暨第二届中国国际供应链促进博览会推介会并致辞，并与巴巴多斯总理莫特利等政府官员及与会的多个国际组织负责人进行会谈。

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