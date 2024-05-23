本报记者 徐 馨

在一家德国科技公司展台前，参观者借助VR（虚拟现实）眼镜了解节能城市的概念。

本报记者 徐 馨摄

第六届绿色科技节近日在德国首都柏林举行。200多家参展企业集中展示了绿色科技领域的新成果、新方案。

在德国初创企业“最小化”公司的展台，工作人员向参观者展示了电子垃圾回收的跟踪详细记录，包括在各地回收、二次利用的时间，以及该产品所含铜、银、金等的具体比例等。公司创始人斯泰凡告诉记者，德国企业每年要向政府提交《企业社会责任报告》，其中包括售出产品的回收利用情况，但产品在其他国家和地区的相关情况就难以清楚掌握。“通过区块链技术，我们可以为企业提供电子产品在墨西哥、加纳、意大利等国的回收数据，帮助企业实现循环经济目标。”另一家意大利科技公司还专门展示了用于电子垃圾回收的人工智能机器人，该机器人可识别并拆解电子垃圾中的有毒部分，留下可循环使用的电子元件等。

创新材料研发是绿色科技的重要组成部分。德国铁路公司展示了当前德国火车使用的绿色材料，如由旧渔网等可再生材料制成的耐磨地毯、由可回收材料制造的座椅套等。该公司还在研发由仙人掌、苹果皮等制成的皮革替代品，用于座椅扶手等。今年8月，由德国铁路公司研发、60%材料可回收的城市降噪板材将在汉堡市投入使用。

还有一些初创企业展示了可替代传统水泥的“新型水泥”，不仅大大降低了碳排放，还可凭借其良好的储水属性助力“海绵城市”建设。“超级皮尔”是一家由中国青年科技人才在柏林创立的初创企业。该公司展示了一款由水果废料和藻类植物制成的新材料，美观耐用且可生物降解，吸引了不少参观者驻足咨询。

在展会上，德国施泰德铁路公司工作人员介绍，该公司为德国北部石荷州生产的55列电池电动火车已交付并使用，预计这批电池电动火车每年可减少约2.6万吨二氧化碳排放。目前该公司正与西门子公司合作，计划生产5列新型环境友好型列车。

欧洲最大航空公司德国汉莎航空集团表示，该集团每年投入25亿欧元用于机队改造升级，并购买使用由废弃食用油和农林业废料制造的可持续航空燃料。2023年，汉莎航空集团平均每10天就有一架节油新飞机加入机队，相比传统飞机，新飞机油耗减少约30%。汉莎航空集团还于2023年开始推出“绿色机票”选项，该机票对应的航班将使用可持续航空燃料，且票价的一部分将被用于支持应对气候变化项目。自“绿色机票”推行至今，已减少7.7万吨二氧化碳排放。

德国联邦经济和气候保护部在科技节现场鼓励更多初创企业参与绿色科技研发与探索，促进可持续发展，同时宣布启动“为你的家提供可再生能源”项目，可为每个家庭提供最高达6万欧元的资金支持，以加快普通家庭电力燃气的更新换代。

（本报柏林5月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)