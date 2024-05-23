本报记者 姜 宣

由尼日利亚政府和联合国反恐办公室主办的非洲高级别反恐会议近日在尼日利亚首都阿布贾举行，会议旨在加强非洲反恐区域合作和机构建设，以应对日益严重的恐怖主义威胁。非洲近30个国家及中国、法国等域外国家和国际组织代表等参加。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，2023年全球死于恐怖主义的人数激增至8352人，是2017年以来的最高水平，而非洲萨赫勒地区的恐怖袭击致死人数约占全球死亡人数的一半，局面亟待扭转。当前，萨赫勒地区国家政局不稳加剧了恐怖主义活动的增长。数据显示，该地区暴力袭击事件在过去15年增长了20倍以上。

尼日利亚和平与冲突解决研究所高级研究员恩戈齐表示，目前尼日利亚和索马里仍是受恐怖主义威胁最严重的非洲国家。在尼日利亚，“博科圣地”等组织每个月发动恐袭造成的死亡人数约为200人。索马里“青年党”武装分子则在该国实施了大部分的恐怖袭击活动。

尼日利亚国际问题专家奥索凯表示，非洲大陆各国和外国同行必须共同努力，确保多边统筹、跨国界、跨区域、跨次区域合作，才能打赢这场反恐斗争，实现非洲大陆的经济发展和繁荣。

此次非洲高级别反恐会议决议提出建立定期会议机制，设立地区反恐部队。受全球各类人道主义危机激增等因素影响，非洲获得外部援助资金变得更加困难。会议希望提高非盟及各地区组织、资源管理机构效率以节省成本，并计划吸引各类组织及私人资金的支持。

中方在多个场合多次强调合作应对恐怖主义挑战的重要性，呼吁打击一切形式的恐怖主义，共同维护国际和平与安全。中方认为，西非和萨赫勒地区恐怖形势严峻，反恐能力不足是重要原因。联合国和国际社会要结合非洲国家需求，给予更大资源倾斜。中方支持非洲加强安全能力建设，并推动与非洲国家在联演联训、维和等领域开展更紧密合作。

在此次非洲高级别反恐会议上，中国外交部非洲之角事务特使薛冰表示，在全球发展倡议和全球安全倡议引领下，中国为非洲反恐事业作出努力。帮助非洲应对恐怖主义威胁是国际社会共同的责任，各方应坚持以共识聚合力、以发展促和平，为破解非洲反恐困境作出新的贡献。

（本报阿布贾5月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 17 版）

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