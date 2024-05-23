本报记者 刘 慧

文莱摩拉港码头正在进行跨境电商集装箱装卸作业。文莱摩拉港由中国和文莱合资企业——摩拉港有限公司运营。

本报记者 白元琪摄

老挝万象一处快递收发站的工作人员为电商快件粘贴标签。

本报记者 杨 一摄

根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2023年东南亚数字经济报告》，2023年东南亚电子商务交易总额约为1390亿美元，预计到2025年达到1860亿美元。近年来，随着智能手机和互联网普及率的提高、年轻消费群体的增长，东南亚电商经济加速发展，电商产业日益壮大，为区域经济注入新动能。

产业规模不断扩大

当前，东南亚地区的电商规模不断扩大。总部位于美国的市场研究机构eMarketer发布的数据显示，2023年全球零售电商市场增速排名中，东南亚地区增速达18.6%，位居第一。东南亚主要电子商务平台“虾皮”的母公司冬海集团日前公布，2023年该平台交易总额同比增长23.5%，升至90亿美元，预计2024年交易总额将继续保持高位增长。

具体到国别数据，印度尼西亚2023年电商交易额约为454万亿印尼盾（1美元约合16036印尼盾）。泰国2023年电商市场价值达6340亿泰铢（1美元约合36.5泰铢）。越南2023年电商市场规模也同比扩大了25%，达205亿美元。过去10年间，越南电商交易年均增速为16%—30%。

“电子商务成为东南亚增长最快的行业之一。”《亚洲零售》杂志网站的报道说。近年来，东南亚电商经济在快速发展的同时，也逐渐向更具个性化和互动性的“社交电商”转变。越来越多的东南亚商家开始入驻社交平台，并通过这些平台新增的电商功能扩大销售产品，这反映了社交媒体娱乐和网络购物的融合趋势。新加坡电子商务研究公司“亚洲立方”的数据显示，2022年，社交电商为东南亚整体电商市场贡献了420亿美元的交易额，几乎占到1/3。

目前，泰国超过73%的人口使用line、脸书和照片墙等社交平台，它们也成为泰国电商发展的重要推动力，2022年该渠道的电商销售额为2000亿泰铢。在新加坡，相关调查显示，在20至30岁的年轻群体中，约一半人通过社交媒体购物。越南电子商务协会的一项调查显示，65%的越南企业正在或曾通过社交平台销售商品。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群表示，社交平台拥有大量客户，直接的沟通有利于保持客户黏性，让在线购物的参与感更强，提升客户的网购体验，同时有助于商家进行更精准的广告投放。

未来增长潜力巨大

为促进地区内部电商融合发展，东盟电子商务协议于2018年签署。根据该协议，印尼和泰国启动了跨境二维码支付联动。2023年9月，《东盟数字经济框架协议》谈判正式启动，这一协议涵盖跨境电商、数字支付等多领域，将进一步加速东南亚数字化转型。与此同时，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中有关电商发展的内容，包括促进无纸化贸易、推广电子认证和电子签名等，都有助于营造更有利的数字贸易环境，促进区域内电商发展。东盟秘书长高金洪表示，东盟将电子商务和数字技术作为增长、繁荣和创新的关键驱动力，电商也为企业和消费者带来极大便捷和无限潜力。

东南亚多国纷纷出台相关支持政策措施。印尼电商市场规模在东南亚地区占比超过一半。该国政府于2017年发布了“电子商务发展路线图”，并于2019年和2023年发布相关法规，以促进电商企业市场活动的合规性和可持续发展。印尼贸易部还与印尼电商协会合作推出年终“全国在线购物日”，仅2023年该购物日活动期间，电商交易额就同比增长13%，达到25.7万亿印尼盾。

马来西亚2021年推出的全国电子商务策略路线图2.0，旨在改善电子商务生态，通过为中小企业提供培训、建立一站式业务门户网站等推动电商经济发展。马来西亚政府提出，力争到2025年推动114.8万家中小微企业开展电商活动，并在2024年财政预算案中拨出4000万马来西亚林吉特（1美元约合4.7马来西亚林吉特）实施“马来西亚线上购物活动”，通过与当地电子支付平台合作，向消费者发放电子优惠券，鼓励在线购物。柬埔寨也于2020年启动电子商务战略，涉及支付系统、电商物流、法律监管等方面，并于2022年3月推出首个由政府运营的电子商务平台，助力中小微企业扩大在线销售。

业内人士指出，随着地区数字化转型推进，东南亚电商发展将开启新阶段，全渠道的电商、人工智能集成等被逐渐应用。例如，东南亚电商巨头来赞达尝试应用人工智能技术，在客户网购的流程中增加虚拟试穿及聊天机器人等功能。据泰国大型连锁零售店莲花超市透露，今年4月泰国宋干节期间，该连锁店利用大数据平台分析网购用户偏好，在提升消费者网购体验之余，还优化了库存流通率。

亚洲开发银行发布的《亚太地区电子商务演变》报告指出，在线零售流量的激增和年轻数字消费群体的增长，意味着东南亚地区电商将在未来继续蓬勃发展。

对华合作亮点纷呈

近年来，中国和东南亚国家在跨境电商领域的合作日益密切。不久前举行的第四届中国跨境电商交易会上，一间间明亮的直播间里，印尼、新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家的“网红”代表纷纷亮相，通过直播带货拉近了与中国消费者的距离。直播间外，印尼方便面、马来西亚咖啡、泰国榴莲等众多东南亚品牌商品寻求与中国跨境电商产业链对接的机会。

作为中国面向东盟开展跨境电商进出口业务往来的重要枢纽，广西吸引了100多家跨境电商企业落地，并正在加快建设国家跨境电商综合试验区。目前，广西已形成多线通达的跨境电商物流主干，覆盖整个中南半岛。

中国企业纷纷投资东南亚电商产业。中国和泰国共建的首个数字自贸区运营后，中泰两国的跨境电商履约时效将从10天大幅缩减到3天；中国—印尼跨境电商产业园于2023年启动建设，建成后将为赴印尼投资的外国电商企业提供办公、仓储、物流、清关、法律、教育培训等全方位落地服务。日前，中国援老挝农村电子商务平台正式上线，平台将助力更多老挝商品进入中国市场，进一步密切中老贸易合作。

中国—东盟促进跨境电商发展的交流合作机制持续加强。中国已经与新加坡、泰国、老挝等地区国家签署了电子商务合作谅解备忘录，通过电子商务促进优质产品贸易，加强物流、移动支付等领域合作。

2023年9月，中国—东盟领导人会议通过《关于加强电子商务合作的倡议》，深化在电子商务领域的务实合作。“中国—东盟数字经济合作互补性强，企业合作需求旺盛，为当前双方增进跨境电商合作打下良好基础。”中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁表示，东盟是当前中国跨境电商合作的优先方向，RCEP生效实施以来，中国和东盟贸易快速增长，跨境电商合作需求上升，未来大有可为。

（本报曼谷5月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)