新华社北京5月22日电 （记者马卓言）就近日中国外交部公布对美国国会前议员加拉格尔采取反制措施的决定，外交部发言人汪文斌22日表示，中方维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移。对于顽固遏华反华的任何人、任何组织，中方都将依法予以严惩。

汪文斌在当日例行记者会上答问时说，美国国会前议员加拉格尔近年来出于一己私利和对华偏见，在涉华问题上严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重干扰破坏中美关系，严重损害中方利益和中美两国共同利益，性质和影响都十分恶劣。

他表示，依据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对加拉格尔采取反制措施，包括禁止其本人入境，冻结其在华财产，禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动。具体内容已通过外交部令公布。

“必须强调，中方维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移。对于顽固遏华反华的任何人、任何组织，中方都将依法予以严惩。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 06 版）

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