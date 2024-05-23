本报记者 黄炜鑫

“中国是我们真诚可靠的合作伙伴。”肯尼亚国民议会议长韦坦古拉日前在肯尼亚首都内罗毕接受中国媒体联合采访时表示，“肯中传统友谊深厚，务实合作成果丰硕，肯方坚定奉行一个中国原则。”

“台湾是中国不可分割的一部分。”韦坦古拉表示，从历史经纬和国际法理角度来看，一个中国原则毫无争议。1971年，第2758号决议在第二十六届联合国大会获得通过，肯尼亚投下赞成票。“这是一个里程碑。”韦坦古拉说，肯方坚定奉行一个中国原则，强调中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。“世界上只有一个中国，肯方的立场始终如一。”

韦坦古拉曾担任肯尼亚外长，其间他深度参与2006年肯中联合公报的起草工作。在这份公报中，肯方重申，肯尼亚政府反对任何形式的“台湾独立”，支持中方为实现国家统一所做的努力。2016年以来已有11个国家同中国建立或恢复外交关系。“没有一个国家可以阻挡这一趋势。”韦坦古拉说。

“肯方不会忘记，在我们反抗殖民统治、争取国家独立的斗争中，中国向肯尼亚等非洲国家给予了大力支持。”韦坦古拉表示，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，肯中相互理解和支持。“在中国需要时，肯尼亚与中国站在一起。在肯尼亚需要时，中国也坚定支持肯尼亚。”

“中国参与了肯尼亚众多重大基础设施建设项目，肯尼亚人民对中国充满敬意。”韦坦古拉表示，共建“一带一路”倡议与肯尼亚“2030愿景”深度对接，契合肯尼亚需求，不仅促进了肯尼亚经济社会发展，也造福了肯尼亚人民。“在肯尼亚，我们可以看到很多中国企业修建的重要基础设施。从高速公路到乡村公路，从水坝到学校……肯中合作项目众多，正改变肯尼亚人民的生活。我们将继续加强肯中合作。”

“中国是我们的主要贸易伙伴。肯中虽远隔万里，但两国之间的贸易持续增长。”韦坦古拉告诉记者，中国人口众多，市场空间巨大，期待未来能有更多鲜花、茶叶、咖啡、水果等肯尼亚农产品出口中国，也欢迎更多中国游客来肯旅游，促进当地经济发展。肯方期待中方投资能促进制造业发展，提高产品附加值，增加当地民众福祉。

“中国拥有先进的技术，肯中在清洁能源开发、能源绿色转型等领域合作潜力巨大。”韦坦古拉说，肯尼亚可再生能源储量丰富，中国企业正助力当地开发地热、光伏、水电等绿色能源，加快绿色转型进程。

韦坦古拉说，近年来肯中两国人文交流密切，推动两国关系和友谊不断向前发展。韦坦古拉曾多次访问中国，他表示，非常期待未来再次访华，今后愿与中方立法机构加强交往，推动肯中关系进一步发展。

今年，中非合作论坛新一届会议将在中国举办。“这是非洲和中国之间非常重要的论坛。”韦坦古拉表示，非中可以此为契机向世界展示非中坚定相互支持、非中关系长足发展和友好合作，同时对接双方需求与合作重点。

（本报内罗毕5月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 04 版）

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