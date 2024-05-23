本报记者 颜 欢

“习近平主席对匈牙利的国事访问进一步推动匈中农业领域务实合作向前发展。”近日，匈牙利农业与生命科学大学校长吉利斯萨接受本报记者采访时表示，“中国在可持续发展、农业数字化、人才培训等方面有很多可借鉴的经验。匈中加强在共建‘一带一路’框架下的合作，有助于提升匈牙利的农业科研水平和国际竞争力”。

作为匈牙利历史悠久的高等学府之一，匈牙利农业与生命科学大学积极推动匈中农业领域合作。据介绍，自2000年以来，该校先后与中国17所高校签订了关于师生交流、联合出版和研究合作等方面的协议。

“2017年，我们与中国西南大学成立‘匈中食品科学合作研究中心’，成为匈中共建‘一带一路’框架下科技合作的一部分。”吉利斯萨介绍，我们与中方合作进行的育种计划，已经培育出了抗镰刀菌的小麦品种；通过合作，双方团队找到了改良土壤的新方法。在吉利斯萨看来，这些合作成果为匈牙利的农业现代化和相关学科发展作出了贡献。“匈中之间的合作，助力匈牙利科研能力提升，特别是在食品科学和农业创新领域。”

据介绍，目前有63名中国学生正在匈牙利农业与生命科学大学学习交流，就食品科学和营养科学等课题开展研究。“我们的目标是聚合中东欧地区的相关创新主体，共同促进创新性教育活动和交叉学科研究。匈中之间的教育和技术合作对我们实现目标非常重要。”吉利斯萨说。

吉利斯萨认为，中国在农业技术发展、农业机械化和绿色发展等方面成就斐然。智能灌溉系统、高精度传感器等技术在农业领域的运用，能够优化资源利用、提高生产效率、降低对环境的影响。中国为应对农业发展挑战而取得的进步，将为匈牙利的农业技术发展提供借鉴。

吉利斯萨希望匈中进一步深化两国农业贸易和投资合作。“匈牙利有很多优质特色农产品，中国拥有广阔的市场。希望更多匈牙利农产品进入中国市场，这将有助于扩大匈牙利农业在国际上的知名度和影响力。”

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 02 版）

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