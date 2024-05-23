新华社德黑兰5月22日电 5月22日，国家主席习近平特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席在德黑兰举行的伊朗已故总统莱希吊唁活动，并会见伊朗代总统穆赫贝尔。

张国清表示，习近平主席已就莱希总统不幸遇难致唁电，又委派我作为特别代表前来出席有关吊唁活动，这体现了习近平主席、中国政府对中伊关系的高度重视。在此，我谨代表习近平主席对莱希总统不幸遇难表示沉痛哀悼，向伊朗政府和人民，以及莱希总统亲属表示诚挚慰问。在这个艰难时刻，中国人民坚定地同伊朗人民站在一起。相信伊朗能够战胜暂时困难，不断推进国家各项事业。

张国清表示，莱希总统为维护伊朗安全稳定、促进国家发展繁荣作出重要贡献，为巩固和深化中伊全面战略伙伴关系作出积极努力。他不幸遇难是伊朗人民的巨大损失，中国人民也失去了一位好朋友。中方深感痛惜。中国政府和人民十分珍视中伊传统友谊，坚定支持伊朗政府和人民维护独立、稳定和发展，愿同伊方一道，进一步深化中伊全面战略伙伴关系。

穆赫贝尔对习近平主席委派张国清副总理作为特别代表专程出席吊唁活动深表感谢，表示伊方将一如既往发展对华关系，愿与中方共同努力，深化两国各领域合作，推动伊中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 02 版）

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