新华社奥斯陆5月21日电 （记者张玉亮）5月21日，挪威工党主席、政府首相斯特勒在奥斯陆会见中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰。

石泰峰转达习近平主席和李强总理的亲切问候。他说，在两国领导人战略引领下，中挪关系持续稳定发展。中方赞赏挪方坚持一个中国政策，奉行务实友好的对华政策。今年是中挪建交70周年，中方愿同挪方以此为契机，落实好两国元首达成的重要共识和习近平主席访欧重要成果，加强高层和各层级交往，增进政治互信，促进各领域互利合作，开创中挪关系更美好的未来。中国共产党愿同包括工党在内的挪各主要政党加强党际交流，增进相互了解和信任，夯实两国关系政治基础。

斯特勒请石泰峰转达对习近平主席和李强总理的良好祝愿。他说，建交70年来，挪中关系保持积极发展势头，各领域合作成果丰硕。挪方高度评价中国的卓越发展成就，坚定奉行一个中国政策，愿持续深化政府、政党和民间交流往来，深化绿色转型、气候变化等领域合作，加强国际地区问题沟通对话，推动双边关系持续向前发展。

应挪威政府邀请，石泰峰于5月18日至21日率中共代表团访挪。访问期间，石泰峰还分别会见挪威议会副议长沃尔德，保守党主席、前首相索尔贝格。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 02 版）

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