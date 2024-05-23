本报记者 张丹华 李志伟

“希望两国各界以本次高层对话为契机，深入交流，凝聚共识，积极行动，以旅游合作促进人员往来，以人文交流赓续中美友谊，助力‘旧金山愿景’转为实景。”5月22日，国家主席习近平向第十四届中美旅游高层对话开幕致信强调。

第十四届中美旅游高层对话当日在陕西省西安市开幕。出席本次高层对话的中美两国代表和美国各界人士在接受本报记者采访时表示，民间交往是推动中美关系发展的重要动力，习近平主席的致信充分体现了对中美关系的高度重视，表达了对深化中美旅游合作的殷切期待。当前形势下，加强旅游合作，促进民间交往，拉紧人民友谊的纽带，将为中美关系稳定、健康、可持续发展注入正能量。

“释放出携手推动美中旅游业复苏的积极信号”

美国商务部助理部长格兰特·哈里斯首次到访西安。他表示，西安是国际知名的旅游目的地，举办旅游高层对话对美中两国努力增进旅行往来和旅游合作具有重要意义。“推动美中旅游合作复苏发展，将创造更多就业机会，促进两国经济增长，增进两国人民之间的相互了解。我们期待中国赴美游客人数恢复快速增长。实现这一目标离不开此类高层对话活动的举办，也离不开两国民间交流不断加强。”哈里斯说。

“美中两国元首向本次高层对话致信，释放出携手推动美中旅游业复苏的积极信号。”美国旅游协会主席克里斯托弗·纳塞塔表示，“中国积极推动入境游客旅行便利措施落地，展现出了开放务实的态度。”

陕西旅游集团董事长周冰表示，习近平主席的致信让文旅行业从业者备受鼓舞。本次高层对话为中美双方提供了交流合作平台。“我们相信，深化两国旅游合作，将有利于促进人民交往，扩大人文交流。”周冰说，陕西旅游集团将继续为两国民众提供更多高质量的旅游产品和服务。

“增进两国人民的理解和信任”

“旅游是中美两国人民交往交流、相知相近的重要桥梁。我们热情欢迎美国游客来华旅行，结识中国朋友、体验中华文化、游览美丽山水，亲身感受真实的中国。”习近平主席强调。

美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙表示，旅游业和其他领域的人文交流是增进美中两国人民相互了解的重要途径，对促进美中关系发展具有积极意义，“美中两国支持扩大旅游及相关交流，将增进两国人民的理解和信任，有助于以人文交流赓续两国人民友谊”。

自1981年首次访华以来，西蒙曾长期在中国学习、研究和工作。这些经历让他深刻认识到美中旅游合作有着广阔空间，两国民众都应进一步密切往来，感受彼此文化魅力，增进对对方的了解和理解。西蒙表示：“在两国共同努力下，两国直航航班增加，这为美中游客互访提供了更多便利条件，进一步提升了旅游合作质量。”

在中国上海旅行的经历，给美国数据工程师扎卡里·韦贝尔留下了深刻印象。在韦贝尔看来，人文交流对于增进美国人民与中国人民的相互了解非常重要，也有助于推动美中关系改善。他表示：“如果我们共同努力，就能为人类创造更美好的未来。”

纳塞塔表示，从过去的实践中可以看到，旅行往来和旅游业合作可以增进不同文化间的理解，促进民心相通和经济发展。

“共同创造更加美好的未来”

习近平主席指出，今年是中美建交45周年。中美关系的根基由人民浇筑，中美关系的大门由人民打开，中美关系的故事由人民书写，中美关系的未来也必将由两国人民共同创造。

美国维萨公司亚太区董事长柯如龙认为，美中民间交往不仅有助于促进两国人民之间的相互尊重和理解，也有助于推动构建更好的国际关系，促进世界和平与发展。柯如龙表示，美中关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。维萨公司一直积极参与推动美中民间交往，“我们为促进美中人文交流而感到自豪，也期待继续参与其中”。

“美中两国元首向高层对话致信，表达了对深化旅游合作的殷切期待。”美国旅游推广局董事会主席、俄勒冈州旅游局首席执行官托德·戴维森表示，“美中共同举办旅游高层对话，给两国旅游业合作带来更多希望和可能性。我相信，美中人民之间的友谊没有改变。”他表示，美国旅游推广局希望通过推动旅游业发展合作，“促进美中关系发展，为世界和平与发展释放积极信号，共同创造更加美好的未来”。

“习近平主席的致信充分肯定了旅游对促进中美人文交流的重要作用，表达了增进中美人民友谊的殷切希望，为我们加强中美旅游交流合作，增进两国人民民心相通提供了重要指引。”陕西省文化和旅游厅党组书记、厅长高阳表示，陕西将以成功举办第十四届中美旅游高层对话为契机，持续挖掘优势资源，依托陕西深厚的历史文化底蕴和丰富的旅游资源，打造更多陕西风、中国范、国际化的文旅项目，推出更多满足中美两国游客需求的高品质旅游产品，不断提升旅游体验，赓续两国人民友谊，为助力“旧金山愿景”转为实景作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)