□ 林子涵

最近，海南迎来一场观点激荡的论坛——在2024《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）区域发展媒体智库论坛上，19个国家和国际组织的近300名智库、媒体、企业及政府代表展开交流，共同围绕推动RCEP发展实施相关话题建言献策。

这场论坛是近年来中国与RCEP成员国合作搭建“智囊网络”的一个缩影。2022年以来，中国已与9个RCEP成员国的13个智库组成RCEP智库联盟，相关智库合作为各方推进RCEP进程、解决RCEP实际问题、促进RCEP成员交流合作持续提供智力支持。

作为全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，RCEP成员国包括了东盟10国、澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰15个国家。RCEP不仅涵盖货物贸易、服务贸易和投资等议题，还涉及经济技术合作、知识产权、电子商务等。在此背景下，跨区域、跨领域的智库合作不可或缺。

智库合作，加强研究。针对RCEP实施进程中的新问题，智库开展前瞻性、政策性、应用性研究，有利于为推进RCEP进程、共建RCEP区域大市场集思广益、提供建言。近年来，在RCEP对10个签署国生效实施一周年、RCEP对15个签署国全面生效等重要时间节点，多场媒体智库论坛及智库专家交流会等活动相继展开，来自各成员国的智库专家围绕RCEP相关政策落地实施、深化成员国经贸交流合作等议题形成了丰富的讨论成果。正如菲律宾新纪元大学国际关系学院中国研究中心咨询委员会主席隆美尔·班乐义在一场RCEP智库专家交流会上所言，智库在深化RCEP经贸合作中发挥着重要作用。中国—东盟智库可拓宽网络，提升现有伙伴关系，为RCEP的顺利实施提供所需的知识、证据和经验基础。

智库合作，贡献良策。RCEP成员既有发达国家，也有发展中国家及一些最不发达国家，成员间的经济体制、发展水平、规模体量等存在较大差异。如何更好兼顾各方诉求，在保障货物、服务和投资等市场准入和规则领域实现利益均衡，对RCEP的实施推进至关重要。在2023年12月举办的RCEP框架下深化中国—东盟经贸合作研讨会暨RCEP智库专家交流会等交流会议上，RCEP成员国的智库专家围绕相关议题，就促进RCEP各方共享合作成果等进行了有益探讨，提出政策建议。比如，马来西亚亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰在这次会议上提出更大程度发挥民营企业在中国—东盟经贸合作中的重要作用、加强科技合作与能力建设等切实建议。智库专家间加强交流，有利于得出更具实操性和科学性的政策建议。

智库合作，凝聚共识。在日前的2024RCEP区域发展媒体智库论坛上，与会专家提到了一个词——“同频共振”。作为成员结构复杂多元的多边贸易机制，RCEP区域内凝聚共识、增强合力，不仅有利于域内成员的产业链供应链合作，更有利于促进全球贸易投资增长、缓解世界经济碎片化的不利影响。在此方面，RCEP区域内智库有望发挥专业优势，加强政策解读与信息交流，推动域内标准协调对接，为深化RCEP区域合作、排除区域外干扰、促进各方坚定推进RCEP进程凝聚更广泛、更深程度的共识。正如新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满在一次智库活动中所言，RCEP是一个充满生机的机制，在这个过程中，智库可以发挥更重要的作用，这一作用未来还会进一步加强。

形成RCEP区域大市场需要多方发力。区域内智库携手合作，有望为RCEP打造“智囊网络”，为不同国家、不同文化间的沟通搭建更多桥梁，推动RCEP红利进一步释放。

(责编：岳弘彬、牛镛)