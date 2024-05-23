本报记者 高 乔

近日，由中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院主办，以“共享红利 共促发展”为主题的2024《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）区域发展媒体智库论坛在海南省海口市举办，论坛期间发布“以提升规则利用率为重点释放RCEP红利——2022—2023RCEP实施初步评估”研究报告。

来自中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国等19个国家和国际组织的数百名专家学者，政商界、智库界、主流媒体界代表围绕“全面实施RCEP，打造全球经济增长中心”“提升RCEP规则利用率，推动区域经济一体化”“发挥媒体智库作用，推动RCEP全面实施与升级”等主题展开讨论。当前，RCEP发展情况如何，释放哪些发展潜能？请听专家观点。

显著促进区域内贸易投资增长

“RCEP正式实施以来，初步形成共享红利、共促发展的区域合作新局面。”在RCEP区域发展媒体智库论坛上，中国（海南）改革发展研究院发布题为“以提升规则利用率为重点释放RCEP红利——2022—2023RCEP实施初步评估”的研究报告（简称“初步评估报告”），以相关数据为基础，对RCEP正式实施以来的总体进展作出初步分析，并对释放RCEP红利提出相关建议。

据报告统计，一方面，RCEP促进区域内贸易较快增长，2022年，RCEP15个成员的区域内贸易总额均明显增长，其中10个成员实现两位数以上增长。另一方面，RCEP有力促进区域内投资增长，2022年，RCEP15个成员吸引外国直接投资5311.1亿美元，同比增长13.9%；对外直接投资5774.6亿美元，同比增长21.7%。此外，RCEP部分成员区域内中间品贸易规模增长较为明显，RCEP区域内中间品贸易占贸易总额比重由2021年的约64.5%上升至2022年的约65%和2023年的约66%。RCEP不仅促进了老挝、缅甸、柬埔寨等欠发达经济体经济增长，也促进了中日韩市场的互联互通和经贸融合。

在论坛上，多国专家学者和政商界人士分享了对RCEP全面实施以来各成员国享惠情况的观察研究。其中，中国—东盟贸易投资较快增长是共建RCEP区域大市场的一大亮点。老挝工业与贸易部部长助理莫拉克斯·西德拉贡认为，RCEP极大促进了中国—东盟之间的贸易，在供应链、产业链发展，知识产权保护等多领域为成员国带来发展红利，推动成员国之间贸易政策和标准相互协调，进而促进相关国家可持续发展。

“RCEP生效实施弥补了中日、日韩间自贸协定的空白。”日本东京大学名誉教授河合正弘说，RCEP涉及商品贸易、服务贸易、投资、知识产权、电子商务等丰富内涵，覆盖面广，涉及成员国众多。借助RCEP渠道，中日韩能够更好地开展自由贸易，越来越多日本企业从RCEP的低税率规则中受益。韩国高丽大学国际研究学院特聘教授金兴钟认为，RCEP自全面实施以来，对区域内经济发展的推动作用显著。RCEP全面实施为区域内降低关税、减少贸易壁垒、促进地区产业链供应链价值链融合发挥重要作用。

“RCEP是一个非常具有潜力的协定，对世界经济的发展作出很大贡献。RCEP的蓝图正在不断演化的过程中。”马来西亚亚太“一带一路”共策会主席、前交通部长翁诗杰说，促进形成RCEP统一大市场需要各方共同努力，并进一步提高对RCEP规则的使用率。

继续提高原产地规则利用率

世界银行的一项研究指出，RCEP统一原产地累积规则的突破，使关税减让对经济增长的拉动效应提升1倍以上。据日本财务省关税局统计，2022年日本在RCEP项下的享惠进口额相当于其在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、日欧自贸协定、日美自贸协定下享惠额的总和，RCEP成为日本进口享惠额最大的自贸协定。

原产地规则利用率是衡量RCEP红利释放程度的重要指标。如何让更多企业从RCEP原产地规则中受惠，全面释放RCEP区域大市场红利，是本次论坛期间与会代表关注的核心话题之一。

据中国（海南）改革发展研究院初步估算，在现有贸易规模基础上，若中国对RCEP原产地规则利用率提升到韩国对日本的出口水平，享惠出口货值将超过目前的10倍以上。大幅提升RCEP原产地规则利用率，促进中日韩与东盟产业链供应链融合发展，将推动东盟产业体系完善与升级。未来RCEP政策红利释放在推动贸易投资发展、提升企业享惠水平、促进经济增长等方面有巨大空间。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为，当前，RCEP成员国需多举措加快提升规则利用水平，进一步增强RCEP区域大市场活力。例如推动RCEP原产地规则由“部分累积”向“完全累积”升级；实现由“国别关税减让”向“统一关税减让”过渡；以部分成员服务贸易负面清单审议为契机，协商缩短投资负面清单限制措施，推进农业、制造业等成熟领域更高水平的开放；在监管一致性、政府采购、电子商务、绿色发展等领域探索更高水平的开放标准等。

“根据对当前RCEP实施情况的观察，企业对RCEP规则利用率主要受到RCEP关税优惠程度、企业对RCEP的认知程度、企业对利用RCEP收益的预期、RCEP规则的复杂程度及其与企业专业能力的匹配度、政府公共服务质量等因素的影响。”北京大学国际关系学院教授贾庆国分析，提高RCEP的利用率，一方面需要各成员国政府相关主管部门加大对RCEP为企业带来红利的政策推介力度，在制定和执行政策时应充分为企业提供便利，帮助企业用好RCEP规则，同时充分发挥相关行业协会、智库、律师事务所等相关机构在解释条款、解决实际问题方面的支持作用，让企业充分了解RCEP规则为企业带来的实际优惠。此外，成员国之间应加强交流，总结政策实施过程中的经验教训，共同提高区域内企业对RCEP的认知和利用水平，不断激发RCEP活力，推动成员国共同发展。

合力打造全球经济增长中心

美国彼得森国际经济研究所研究指出，到2030年，RCEP有望带动成员出口净增加5190亿美元。中国（海南）改革发展研究院初步评估报告认为，面对全球经济加速分化、需求萎缩、增长乏力的严峻挑战，共建高水平的RCEP区域大市场，不仅将为区域经济增长带来重要动力，也将为不确定性明显加大的全球经济注入重要的确定性。

“当前，某些国家采取‘小院高墙’‘友岸外包’等举措对全球经济增长造成掣肘。RCEP对区域内贸易投资增长的推动作用显著，对全球经济增长作出重要贡献，逐渐形成亚太地区的‘经济地缘中心’。接下来，把RCEP打造成全球经济增长中心，要更加注重把RCEP打造成为规则中心与执行中心，不仅确立规则，还要执行规则。”中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕说。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生分析，在推动RCEP全面实施的过程中，区域内大国需要承担责任，提供更多公共产品，推动现有货物贸易、服务贸易等条款落地，帮助中小企业尤其是欠发达国家企业更好分享自由贸易红利，推动RCEP能力和制度建设。值得强调的是，在当前国际形势下，增进RCEP成员间的战略互信尤为重要，促进全要素在区域内的自由流通，帮助受损者建立受损补偿机制，让所有成员都享受到自由贸易的红利，有助于推动RCEP不断升级，助力RCEP成员共同探索新的全球化发展道路。

清华大学苏世民书院院长薛澜认为，在当前全球绿色转型、数字转型的时代机遇中，在RCEP成员国间加快推动数据跨境流动，需要加快探索数据出境便利机制，提升数据流动的效率与安全性；积极探索新兴数字业态发展，打造国际数据服务产业集群；建立数据跨境流动跨部门机制，形成协同治理模式等。

巴基斯坦《观察家报》数字媒体和战略部主任法赫德·高哈尔·马利克认为，在当前全球经贸往来频繁、数字转型加快的背景下，媒体与智库的高效合作，有利于确保信息的准确性和高质量。媒体对企业在RCEP规则中涉及相关问题的解答，对RCEP实施中细节故事的讲述，也有助于提升企业对RCEP规则认知程度、帮助公众了解RCEP发展进程，尤其是网络社交媒体将帮助相关信息在全球传播。

“共建RCEP区域大市场，需要各方把握大势、排除干扰、坚定信心，需要充分发挥区域内媒体智库作用，合力搭建RCEP智力支持平台、规则宣介平台、能力提升平台、合作成果推广平台等，为推进RCEP进程、共建RCEP区域大市场发挥积极作用。”迟福林说。

(责编：岳弘彬、牛镛)