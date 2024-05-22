新华社北京5月22日电 外交部22日公布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。全文如下：

关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定

（2024年5月22日中华人民共和国外交部令第7号公布，自2024年5月22日起施行）

一段时间以来，美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。同时，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。

依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：

一、对洛克希德·马丁导弹与火控公司、洛克希德·马丁航空公司、标枪合资公司、雷神导弹系统公司、通用动力军械与战术系统公司、通用动力信息技术公司、通用动力任务系统公司、海岸间电子公司、系统研究与模拟公司、铁山解决方案公司、应用技术集团、阿克西恩特公司等12家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。

二、对凯西·沃登（诺斯罗普·格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁）、马修·布朗伯格（诺斯罗普·格鲁曼公司全球运营副总裁）、本杰明·戴维斯（诺斯罗普·格鲁曼公司战略威慑系统副总裁、总经理）、托马斯·琼斯（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、航空系统总裁）、斯蒂芬·奥布莱恩（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、全球业务发展官）、罗珊·罗德（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、防务系统总裁）、菲拉特·盖曾（通用动力公司副总裁、通用动力军械与战术系统公司总裁）、贾森·艾肯（通用动力公司负责技术部门执行副总裁）、艾米·吉格兰（通用动力公司高级副总裁、通用动力信息技术公司总裁）、克里斯托弗·布雷迪（通用动力公司副总裁、通用动力任务系统公司总裁）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。

本决定自2024年5月22日起施行。

附件：反制清单

外交部

2024年5月22日

附件

反制清单

一、企业

（一）洛克希德·马丁导弹与火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）

（二）洛克希德·马丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）

（三）标枪合资公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）

（四）雷神导弹系统公司（Raytheon Missile Systems）

（五）通用动力军械与战术系统公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）

（六）通用动力信息技术公司（General Dynamics Information Technology）

（七）通用动力任务系统公司（General Dynamics Mission Systems）

（八）海岸间电子公司（Inter-Coastal Electronics）

（九）系统研究与模拟公司（System Studies &Simulation）

（十）铁山解决方案公司（IronMountain Solutions）

（十一）应用技术集团（Applied Technologies Group）

（十二）阿克西恩特公司（Axient）

二、高级管理人员

（一）凯西·沃登（Kathy J. Warden），女，诺斯罗普·格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁

（二）马修·布朗伯格（Matthew Bromberg），男，诺斯罗普·格鲁曼公司全球运营副总裁

（三）本杰明·戴维斯（Benjamin R. Davies），男，诺斯罗普·格鲁曼公司战略威慑系统副总裁、总经理

（四）托马斯·琼斯（Thomas H. Jones），男，诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、航空系统总裁

（五）斯蒂芬·奥布莱恩（Stephen O'Bryan），男，诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、全球业务发展官

（六）罗珊·罗德（Roshan Roeder），女，诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、防务系统总裁

（七）菲拉特·盖曾（Firat H. Gezen），男，通用动力公司副总裁、通用动力军械与战术系统公司总裁

（八）贾森·艾肯（Jason W. Aiken），男，通用动力公司负责技术部门执行副总裁

（九）艾米·吉格兰（Amy Gilliland），女，通用动力公司高级副总裁、通用动力信息技术公司总裁

（十）克里斯托弗·布雷迪（Christopher J. Brady），男，通用动力公司副总裁、通用动力任务系统公司总裁

(责编：袁勃、赵欣悦)