人民网首尔5月22日电 （李帆）随着2025学年度韩国医科大学招生定员即将确定，韩国政府和医生之间的矛盾愈演愈烈。尽管双方都承认有必要进行对话，但在关键前提条件上存在分歧，使得双方难以立即展开谈判。医政双方的互不妥协已导致此次医生“辞职潮”持续超三个月，医政对峙已将韩国医疗系统推至崩溃的边缘。

韩国首尔三星江北医院等待看病的病人。人民网 李帆摄

政府敦促返岗 医师拒不复工

据政府和医疗界消息，截至2月19日，韩国约有1630名住院医师离开医院。2月20日，这一数字增加至6183人。截至2月20日晚上10点，100家主要实习培训医院中71.2%的住院医师（共8816人）辞职，7813人离岗。

根据韩国《专科医师培训及资格认证相关规定和实施细则》，如果实习住院医师培训中断超过一个月，就必须接受额外培训。如果培训中断超过3个月，即额外培训时间超过三个月，取得专科医师资格的时间将推迟一年。以2月20日为基准，大部分住院医师必须在5月20日前返回工作岗位，才能获得2025年的专科医师资格。然而，截至本月20日，返回岗位的住院医师总数仅为659人。这意味着实习住院医师们即使明知将失去明年专科考试的资格，对个人未来发展造成重大影响，但仍然拒不复工。

21日，韩国保健福祉部副部长朴敏守在KBS广播节目上表示，政府将按照原则对未执行复工命令的医师进行暂停医师执照等行政处分。他指出，每位医师离岗的原因不尽相同，政府会在确认具体情况后进行综合评估，并根据复工情况区别对待。

法院驳回医疗界诉求 扩招如期推进

5月16日，韩国首尔高等法院就韩国医疗界向韩国政府提起的“停止执行医科大学扩招”申请作出裁决，驳回了韩国医疗界的相关请求。政府的医疗改革得到了法院的支持。法院表示，考虑到如果叫停扩招计划，将对韩国民众的公共福利造成重大影响，因此作出了驳回决定。首尔高等法院的裁决意味着，韩国政府推行的医科大学扩招计划将如期推进，相关工作将进入最后敲定阶段。

韩国总统办公室表示，法院的裁决证明政府推进医科大学扩招计划的紧迫性和合理性。增加医科大学招生名额是解决韩国医疗资源不足、特别是偏远地区医生短缺问题的关键措施。5月20日。保健福祉部副部长朴敏守在中央灾难安全对策本部会议上表示，政府将在近期完成医科大学扩招相关的所有必要行政程序。21日，他在KBS广播节目上再次重申了这一立场。

首尔大学医院急诊室外，救护车准备出发。人民网 李帆摄

韩国大学陆续通过医科大学扩招计划修正案

5月21日，釜山大学召开校务会议，通过了2025学年度医科大学扩招计划修正案。根据修正案内容，釜山大学从2025学年度起，医科大学新生招生定员从125名增加到163名。虽然政府原计划是增加75人，但釜山大学根据自主调整招生计划的政府政策，决定减少50%的扩招名额，最终确定为163名。釜山大学校长表示，将2025学年度医科大学招生名额变动事项尽快反映到校规中是国立大学的责任和义务，并强调将积极改善教育环境，确保新生学习不受影响。

同日，江原大学通过了将医科大学新生招生名额从49人增加到91人的修正案，并计划在22日向韩国大学教育协会提交审议结果。忠北大学将医科大学新生定员从49人增加到200人。此外，庆尚国立大学计划将医科大学新生定员从76人增加至138人，22日将召开评议会，审议最终扩招计划。

韩国教育部表示将于24日召开招生委员会，审议各大学2025年度招生计划变更事项，并于30日公布结果。

医政矛盾难以调解 对话缺乏共识

自今年2月初韩国政府发布医科大学扩招方案以来，医生“辞职潮”持续已超三个月，至今医政矛盾仍然难以调解，对话缺乏有意义的突破口。综合韩媒分析，韩国医疗界和政府难以进行对话的原因主要有以下几点。

首先，双方在利益和立场上存在冲突。政府认为增加医科大学招生名额是解决医生短缺问题的关键，而医疗界担心此举会导致医疗质量下降，并且更多医生会选择热门科室（皮肤科、整形外科等），而忽视关键基础科室（急诊科、儿科等）。

其次，双方缺乏有效沟通。医疗界批评政府在制定和推行政策时，缺乏与医生团体的充分沟通和协商，未能充分听取他们的意见。面对政府的单方面决策，医疗界通过罢工和抗议等方式表达不满，要求政府撤回扩招计划。而政府则希望医疗界参与政府的医疗改革讨论，商议扩招方案。

第三，双方之间长期存在的信任危机和历史矛盾也加剧了当前的对立。医疗界对政府过去的一些医疗政策和承诺的执行情况感到失望，认为政府未能兑现改善医生工作条件和待遇的承诺。这些历史遗留问题积累了大量的负面情绪，使得医疗界对政府的新政策持怀疑态度，增加了对话和协商的难度。

最后，政策执行中的法律和行政挑战使得情况更加复杂。医疗界通过法律途径试图阻止政府的扩招计划，尽管法院已经驳回了医疗界的诉求，但医疗界表示将继续上诉，这使得政策的不确定性增加。与此同时，政府通过行政命令强制医生复工，并对不遵守命令的医生采取严厉措施，如暂停执照等，这进一步加剧了双方的紧张关系。

这些原因共同导致了韩国医疗界和政府难以进行建设性对话和合作，双方需要更加开放和有效的沟通，以找到兼顾公共利益和医生权益的平衡点。

一位30岁女性上班族告诉记者，不久前曾遭遇交通事故，但由于医生罢工，急诊室无值班医生，值班护士只能提供有限的护理。最终该女士只能被迫辗转几家医院，伤口处理严重延迟，目前仍在恢复中。她向记者说到，“这次经历让我深刻体会到医疗系统正常运转的重要性，希望政府和医疗界能够尽快解决问题，不要让患者承担医政对立的后果。”

→→更多社会新闻

(责编：于洋、杨牧)