图片来自联合国粮农组织官网

人民网北京5月22日电 （记者苑基荣）5月21日，中国—联合国粮农组织（FAO）—德国“低碳茶产业链发展”三方合作项目“国际茶日”特别活动在福建省安溪县，以线上线下相结合的方式成功举办。联合国粮农组织总干事屈冬玉博士出席并致辞。

屈冬玉在致辞中强调了茶叶种植对农业经济的助益，以及在促进可持续农业生产及环境保护方面的积极作用。中国—FAO—德国三方合作项目“国际茶日”特别活动由农业农村部对外经济合作中心主持，中、德、肯、FAO等相关机构代表共约30人参加。结合茶产业新质生产力发展需求，各方围绕碳中和茶产业发展战略、促进茶产业优化转型升级等议题开展研讨交流，为提高项目综合效益，分享中国茶产业发展经验，推进全球气候治理贡献智慧和力量。

为落实中德两国领导人就在非洲开展农业领域三方合作的共识，中德两国在中国—FAO南南合作框架下，共同在非洲试点国肯尼亚开展“低碳茶产业链发展”三方合作项目，帮助肯尼亚发展更高产、更高效和更低碳的茶产业价值链体系。该项目在农业农村部国际合作司指导下，由农业农村部对外经济合作中心组织实施，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、茶叶研究所提供技术支撑。

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