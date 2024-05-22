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“一带一路”国家自然遗产保护与管理官员研修班顺利开班

2024年05月22日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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参与研修班各国官员合影。国家林业和草原局管理干部学院供图

参与研修班各国官员合影。国家林业和草原局管理干部学院供图

人民网北京5月22日电 （记者白紫微）5月22日，由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”国家自然遗产保护与管理官员研修班在京顺利开班，研修班共邀请到来自埃及、埃塞俄比亚、格林纳达、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、乌干达、泰国、伊朗等9个国家的35名官员参加。

自然遗产是地球演化历史重要阶段的突出例证，代表着重要的地质过程、生物演化过程，是独特稀有的自然现象或地域特征。中国政府高度重视自然遗产保护与管理工作，自然遗产保护事业取得巨大成就。自1985年加入《世界遗产公约》以来，已成功申报世界自然遗产14项、自然与文化双遗产4项，数量均居世界第一。在长期保护管理实践中，形成了中国特色的遗产保护管理模式，积累了丰富的保护管理经验。本期研修班旨在搭建各参训国自然遗产保护管理交流平台，提高自然遗产保护能力，加强自然遗产保护国际合作，服务生态安全与可持续发展。

研修班将采取课堂授课、案例分析、座谈交流等教学方式，邀请国家林业和草原局、北京大学、北京林业大学、中国科学院等单位的专家进行授课、交流和分享。同时，研修班将赴中国自然与文化遗产地——黄山进行现场参观，学习了解当地保护管理政策与实践。

(责编：于洋、杨牧)

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