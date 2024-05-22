活动现场。人民网记者 张志文摄

人民网科威特城5月22日电 （记者张志文）5月21日，“兰亭雅集”书法现场展示及互动体验活动在科威特中国文化中心举办。科首届公务员中文学习班的学员、学员亲属及科社会各界人士60余人出席，科威特中国文化中心主任夏剑锋出席并主持。

夏剑锋表示，中国书法历史悠久，举世闻名，科威特中国文化中心举办的“兰亭·雅集”书法展示活动，使大家从书本走到教学现场，从网络走到现实，零距离体验中国书法的文化底蕴和人文精神，通过临摹不同书体的文字，感受中国人民的精神追求和审美情趣。

讲座开始前播放的先导片将观众迅速引入浩如烟海的中国书法作品之中，书法老师接下来对《兰亭集序》现场精彩演讲使观众对王羲之等中国传统书法名家有了进一步的了解和认识。全体与会者纷纷挥毫落笔，跟随老师书写中国字，描绘“工笔画”。

学员们纷纷表示，他们被中国书法的韵味与美感所震撼，被美妙的方块字结构所折服，活动使他们更加热爱中国文字，向往中国文化，并希望通过中国文化中心经常开展此类活动，进一步了解中国，感知中国，热爱中国。

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