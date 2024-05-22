蒋国庆队长和部分老师、学生合影。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡5月22日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队近日给桑给巴尔公立大学医学院师生们开展了首堂医学科研讲座，主题为“如何挖掘和开展临床科研”。

本次讲座由医疗队队长蒋国庆讲授。作为博士生导师，蒋国庆已从事肝胆外科工作20多年，拥有丰富的临床科研经验。

讲座中，蒋国庆由浅入深，讲述了自己如何从零起步开始步入医学科研殿堂的经历，鼓励当地医学学生和年轻医师们树立科研信心。

对这次讲座，当地学生和老师们认真聆听，学习氛围浓厚，表现出对临床科研极大的兴趣，纷纷踊跃提问，蒋国庆对所提的问题做了详细解答。共有约80名学生和老师参加了本次讲座。

当地临床带教老师哈密斯说：“这是一场精彩的学术讲座，我们老师和学生们都受益匪浅，它让我们有了信心，同时也知道如何去逐步开展我们的科研工作。”

临床教研室主任赛义德感谢道：“这场讲座非常有意义，也非常实用。它给我们医生和学生增添了科研力量。感谢中国医疗队认真准备的这场讲座！感谢中国医疗队60年来对我们坚持不懈的帮助！”

蒋国庆表示，目前桑给巴尔临床研究的底子还比较薄弱，希望通过医疗队的一系列讲座，能够帮助医学生提高科研能力，推动和促进桑给巴尔临床研究的发展，从而提升当地的临床诊治水平。

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