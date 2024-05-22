人民网北京5月22日电 （曹欣悦）日前，“中国—非洲经贸博览会走进非洲”首站活动11日在肯尼亚首都内罗毕落下帷幕，活动期间，中非相关方签约项目37个，金额达8.91亿美元，对接项目34个。涉及领域包含能源电力、机电信息、轻工制造、生物医药、商贸物流、食品农产品等。肯尼亚安徽商会副会长孙文在接受人民网采访时表示：“中国企业在海外广受好评，未来会在更多领域达成合作。”

列车飞驰 共享“中国速度”

共建“一带一路”倡议提出以来，肯尼亚积极参与“一带一路”建设，与我国达成了众多合作项目。作为中肯共建“一带一路”的旗舰项目，蒙内铁路宛如“大动脉”，为地方发展源源不断输送新鲜“血液”。自2017年5月31日开通运营以来，截至2023年9月，铁路上座率达到95.8%，本地化运营率达到95%，为当地提供了7.4万个就业岗位，促进肯尼亚GDP增长至少2%。孙文表示：“内马铁路一期内罗毕至奈瓦沙段全长约120公里已建成通车，沿线地区货物将通过铁路直接运至蒙巴萨港，这将进一步打开当地鲜花、茶叶、畜牧业出口，并促进当地旅游业发展。”

一个个数字背后是当地百姓获得的扎扎实实的实惠与便利。孙文以数字举例：“蒙内铁路极大地降低了企业的运输成本。拿企业运输货柜举例，铁路建成前，运输一个货柜需要15万先令（肯尼亚货币），而如今只需要5至6万先令。运输成本的下降带来的是百姓生活成本的下降。”

除了这组数字，还有一组数字同样可以洞悉“一带一路”倡议为当地带来的变化——2小时到15分钟。内罗毕快速路是中肯共建“一带一路”的另一个重要项目，全长27.1公里，是连接内罗毕市区与内罗毕国际机场的快速通道，沿线经肯尼亚CBD、国家博物馆、国家体育场、肯雅塔国际机场等重要地标。孙文对人民网表示：“道路通车前，内罗毕到机场的车程需要2个小时，当地人以前需要早上四五点钟起床，才能在7点左右到达内罗毕。现在只需15至20分钟。对他们而言，内罗毕快速路就是福音。”

速度的提升带来的是民众的青睐，截至2023年2月，内罗毕快速路累计通行车辆已突破1000万辆，最高单日车流量突破6.3万辆。

绿色发展 共享“中国机遇”

作为中肯经贸合作的关键纽带之一，肯尼亚安徽商会在肯尼亚为加强中企间的经贸合作扮演者重要角色，加强企业交流协作、协助企业本地化经营、促进产品产销精准对接。商会为企业经营添砖加瓦，帮助企业更深入、更全面地理解共建“一带一路”倡议。

谈及中国企业在肯尼亚的投资建设，孙文坦言：“新油码头可在24小时内完成对一艘油轮的卸载，单个泊位平均输油流量是旧码头的3到4倍。在建设的过程中，中国企业不忘保护周边海洋生物和生态环境，在附近海域建设了观测站，守护好这里的'蓝色精灵'。”

中国企业的强大实力与可持续发展理念，收获了海外民众的认可与欢迎。孙文表示，目前，行驶在肯尼亚街头的新能源公交车正是来自中国的企业比亚迪，在当地热销的两轮出租摩托“boda-boda”同样是来自中国、植根肯尼亚的新能源企业。回忆起在当地一次难忘的经历，孙文说：“乘坐新能源汽车时，司机知道我们是中国人，会一边指着车一边竖起大拇指，意思是中国车很棒，这个时候我们也感受到了中国品牌被当地人接受、认可，是十分自豪、有成就感的事。”

同时，孙文表示，新能源产业在非洲有着广阔的市场前景，未来会有更多经贸、产能上的合作。

(责编：曹欣悦、杨牧)