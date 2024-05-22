人民网开罗5月21日电 （记者黄培昭）中埃联合考古队日前结束在卢克索孟图神庙区本季的考古工作，本季考古发掘工作从今年3月15日起，延续至5月15日，这也是新冠疫情之后，中埃联合考古队首次重启对孟图神庙的考古发掘，并取得了丰硕的考古成果。

2018年11月28日，中埃联合考古队在卢克索卡尔纳克北部的孟图神庙区举行了考古开工仪式，标志着中埃两国首次在考古学领域的合作正式展开，中埃两个古老文明间对话的大幕徐徐拉开。

2019年，项目组第一次开展正式发掘工作。发掘地点有两处，一区位于围墙南部的奥西里斯神殿区，选择这里有两个原因，一是这里距离上次发掘已有200年，上次的记录过于潦草，需要用现代的考古方法重新研究；二是公元前一千年前后的奥西里斯信仰属于学术前沿问题，考古队可以为最前沿的学术讨论作出贡献。二区位于孟图神庙和玛阿特神庙的结合处，主要计划解决建筑序列问题，从而进一步完善整个神庙区的平面布局。

首次发掘的成果丰硕。一区整体揭露出第三小神殿，其平面结构与法国专家的记录有较大差别。相当于对之前考古材料的一次校正，解读出的信息可以帮助我们重新认识该建筑。二区内发现了法老的刻在泥砖上的王名，但对该区域的了解还需要进一步发掘。

中埃联合考古项目中方执行领队贾笑冰在接受人民网记者采访时介绍，今年考古发掘，即赴埃考古第六季度，是继疫情耽搁之后，重新启动考古发掘工作。工作时间从3月15至5月15日。经过2个月的发掘工作，考古工作人员在第三座神殿的西侧首次完整揭露出第四座神殿的整体轮廓。它由一个柱厅、一间前厅和两间内室，以及东侧一间附属建筑组成。此前法国考古学家马里耶特的记录并不完整。目前考古发掘工作，标志距离绘制该区域完整的平面图目标又进一步。

“我们都知道，根据记载，该区域共有6座类似的献给奥西里斯的神殿。除去第一、二座有较准确的年代和名称之外，其它神殿都待定。我们的工作就是要根据考古发现为这些建筑重新冠名。今年的工作结果又让我们朝这个目标迈进了一步。除了刚才所说的结构之外，在第四神殿西间内还出土了一座石头的祭坛，上面留有王名圈。虽然残破，但可以识别出是第三十王朝法老内克塔内布一世的登基名。这为我们解释这座建筑的营建顺序提供了年代标尺。另出土几件奥西里斯小铜像，是当时上供的供品。截至今日，又有一些可能带有铭文浮雕的石块在前厅露出地面，待提取出来，解读信息后，或许可以帮助我们为这座神殿断代、定名。”贾笑冰说。

中国技术、中国设备，为联合考古工作提供了有力支撑，保证了考古发掘工作的顺利开展。中埃联合孟图神庙发掘项目中，中方团队携带了全站仪，配合其他软硬件设备，使用近景摄影测量系统对孟图神庙所在区域进行了地形图测绘、三维建模、遗迹绘图、遗物绘图、铭文拼接等工作，收效显著。

“受埃及相关法律法规限制，我们在日常工作中不能使用无人机与RTK，对工作造成了一定影响，但我们还是克服了技术上的困难，使用全站仪完成了遗址地形图的测绘，让遗址区内每一座建筑、每一处遗迹都能准确落在地形图上，对下一步研究建筑群的相互关系、空间布局和营建顺序提供了数据支撑。在精确测绘的基础上，我们使用近景测量系统，使用照相机对遗址区内的建筑遗存特别是孟图神庙进行全方位、多角度、无死角地拍摄，配合Agisoft Metashape Pro 等软件，完成了对孟图神庙的三维建模，使得这一古老建筑在虚拟空间中得以复原。这一结果不仅为后续发掘研究工作提供帮助，将来也可以用于孟图神庙对公众的展示。”贾笑冰说。

“遗址区内出土了大量带有铭文和浮雕画面的石块，如果使用传统方法，直接用石块进行拼接复原，势必用到大量人力物力甚至大型机械，但我们使用近景摄影测量系统对这些石块进行三维建模后，可以在计算机上模拟拼接复原，节省了人力物力，也提高了工作效率。同时，利用神庙建筑的三维模型和石块的三维模型，可以模拟将石块复原到原来的建筑位置上，为神庙建筑的复原、复建研究提供了便利。”贾笑冰向人民网记者介绍说。

孟图神庙作为卡尔纳克神庙的重要的组成部分，国际学术界对它的考古发掘工作已暂停了40年。如今随着中埃联合考古工作的有序和深入进行，孟图神庙及其周边区域有望在中埃两国考古学家的共同努力下，被揭开神秘的面纱，重新回到大众的视野之中。

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