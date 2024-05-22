5月21日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛特别会议全球水安全高级别研讨会，并宣介《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》（英文版），著作获国际社会高度赞誉，与会代表纷纷表示非常期待通过《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》系统学习借鉴中国治水经验，下面让我们一起来看国际人士如何说。

洛克·福勋

世界水理事会主席

《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》是一本非常重要的著作，书中分享了中国治水的最新政策和最佳实践。像中国这样的泱泱大国，有非常多的前沿理念和先进经验。《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》的发布既是中国治水经验的分享，也进一步验证了水和政治息息相关，水更超越了政治本身。我们非常关注水资源领域的经验和知识分享，因为通过经验和思路，我们可以推动务实可行的可持续方案的建立和落地，这也是世界水论坛的一个重要宗旨。在水论坛的倡议下，我们认为合作并不只是一种想法，而是基于现实以及切实的政策决策。合作并不只是一个目的，也不只是口头上宣扬去践行联合国2030年可持续发展议程涉水目标，合作是唯一能够共同解决和应对全球水问题和挑战的途径和出路。对于水而言，我们需要公平，需要尊严，需要更合理的分配和共享方式，通过水来促进共同繁荣。

巴苏基·哈迪穆尔约诺

印度尼西亚公共工程与住房部部长

我对中国水利部在习近平总书记的领导下所取得的重要治水成就表示赞赏。在“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”等重要论述的指引下，中国治水的成功实践和重要案例为世界贡献了中国智慧和中国方案，这彰显了中国坚定致力于全球水安全、水繁荣，坚定致力于人类命运共同体的决心。我们非常期待能够通过这本书进一步了解中国治水的最佳实践和经验，共同帮助国际社会实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标。

尼拉尔·巴拉卡

摩洛哥装备和水资源大臣

摩洛哥实际上和中国有着非常多的相似之处，我们在拜读了《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》著作之后，发现有非常多的可学习之处。对摩洛哥来说，我们需要做好水资源短缺危机的应对措施，并且尽可能多层次、多维度做好水资源的管理工作。

阿卜杜勒·莫奈姆·贝拉提

突尼斯农业、水利和渔业部部长

在这一次的全球水安全高级别研讨会上，我们聚焦中国治水经验以及最前沿的技术和水管理的相关实践，会议的召开将进一步加强经验交流和合作，并进一步帮助我们达成联合国2030年可持续发展议程涉水目标。气候变化的影响是全人类共同面临的威胁，我们只有一个选择，也是我们人类的必由之路，那就是合作起来寻找解决之道。我在这里诚挚邀请中国水利行业的各位同仁来到突尼斯进行投资，希望能够借助中国水利同行的帮助，健全突尼斯水利行业的机制，扩大农业灌溉面积，提升高效灌溉能力。

阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼

沙特环境、水利和农业部水利副大臣

中国是一个充满哲学智慧的国度，我相信在《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》这本书中一定能汲取到中国治水智慧。各个国家过去几十年一直在努力解决的洪灾问题，对于沙特来讲是一个崭新的问题，我们非常希望以正确的方式和方法，通过全面系统的方式来解决洪灾的风险，通盘考虑水与气候变化的关系，通盘考虑水安全、水利基础设施和水利融资之间的相互关联。放眼全球，我们有很多的机遇，比如说资源、科技、立法，为水的投资创造更加有利的环境，以及建立相应的机制，来进一步释放各个国家治水的潜能。我们非常希望同各国加强交流，共同分享经验和智慧，进行通力合作，以全行业全系统的方式来解决水面临的挑战。

李利锋

联合国粮农组织土地与水资源司司长

我觉得中国在协同治水这方面做得非常好，例如防汛抗旱跨部门协调机制，能够利用短缺的水资源支持农业和社会经济可持续发展，这是非常令人振奋的。中国实现了水资源管理水平的提高、水生态水环境的恢复和改善，中国的治水思路受到各国的欢迎。中国的经验是从生态系统出发，从节水到蓄水到洪水的管理，都有非常好的一系列方法和理念，都可以和其他国家分享。刚刚发布的《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》对其他国家具有积极的借鉴意义。这本书是第一本系统介绍中国治水理念及技术的著作，我相信肯定有助于世界各国未来的治水实践。

本尼迪托·布拉加

世界水理事会荣誉主席

世界各国关注供水、卫生、灌溉等水资源利用方式是未来的趋势。气候和水之间的联系正在变得越来越明显，中国已经在水治理方面作出了积极贡献，《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》就是有力证明。我对中国政府与世界水理事会之间的合作表示赞赏。中国一直积极参与国际涉水合作，在国际舞台上展示中国治水成就、分享治水经验，例如南水北调工程和三峡工程。我们已经成为紧密的合作伙伴。

达恩平

流域网络国际组织秘书长、世界水理事会副主席

《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》是一本关于治水理念的著作，非常重要，体现了中国跨部门综合管理的理念，我认为这是中国成功的核心所在。

泽维尔·勒弗莱夫

经济发展与合作组织全球环境参赞

我认为发布《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》是很伟大的，这是中国五千年治水经验和实践的总结，可以真正成为其他国家治水的灵感来源。我已经阅读了书中的一些主要治水理念，例如节水优先等。中国治水有很多东西可以分享，亟需推广它们，以便激励其他国家。中国的治水经验为全球应对气候变化提供借鉴价值，我们愿意与中国水利部进行进一步的合作，学习更多来自中国的好经验、好做法，并在全球推广。

利博瑞特

葡萄牙环境与气候行动部原司长

中国治水的重要经验是与时俱进的，在全球气候变化条件下，极端天气事件多发频发，中国积极推进基于自然的解决方案与工程措施相结合，建设了一批强大而重要的水利工程。自从中欧水资源交流平台在2012年第六届世界水论坛上成立以来，中国和欧洲国家之间建立了真正的合作伙伴关系。《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》的发布对世界治水领域来说是一个重要事件，将进一步推动国家之间的交流与合作。

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