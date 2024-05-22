人民网巴厘岛5月22日电 （记者曹师韵）5月21日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛“河流生命：水系连通与生态流量”议题分会暨《河流伦理建构与中国实践》报告推介会并致辞，与联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·布里托共同为报告揭幕，与会嘉宾进行了交流研讨。

李国英指出，河流是地球的血脉、生命的源泉、文明的摇篮。一个时期以来，在人类活动、气候变化等因素多重作用下，人与河流的关系日趋紧张，部分地区河流健康生命受到严峻挑战。河流危机本质上是生存环境危机、人类存续危机。保护河流，就是保护人类自己，就是保障人类永续发展。

李国英强调，习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，强调要“让河流恢复生命、流域重现生机”，赋予了河流生命概念，指引新时代中国河流保护治理新方向，开启了中国河流保护治理新实践。基于习近平生态文明思想、习近平总书记治水思路和中国治水实践，建构河流伦理，就是要把自然界河流视作生命体，尊重河流生存与健康的基本权利，调整人与河流关系的价值取向、道德准则、责任义务、行为规范，让河流永葆生机活力，推动人类社会可持续发展。坚持人与河流和谐共生，是建构河流伦理的核心理念。尊重河流生存与健康基本权利，是建构河流伦理的重要基础。形成符合河流伦理的行为规范，是建构河流伦理的重要内容。

李国英表示，中国水利部愿与世界各国和国际组织携手合作，在习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议引领下，共同推进河流保护治理，加速实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标，为共建人类命运共同体、共建清洁美丽世界作出新的贡献。

荷兰王国水特使梅克·冯·吉尼肯、世界银行东亚太平洋地区副行长曼努埃拉·菲罗、法国生物多样性公署署长奥利维亚·蒂博、国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔、世界水资源学会副主席拉比·莫塔尔等出席研讨会。国际灌排委员会主席马可·阿西里，国际水电协会副首席执行官巴勃罗·瓦尔韦德等专家纷纷发表观点，高度认可中国建构河流伦理主张，认为报告对推动构建人类命运共同体、促进人与河流和谐共生具有重要的理论价值和现实意义。

来自有关国家和国际组织的官员、专家近200人参加会议。

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