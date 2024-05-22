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《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》（英文版）宣介会举办

2024年05月22日14:09 | 来源：人民网-国际频道
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中国水利部部长李国英在研讨会现场发表题为《分享治水思路 共建水安全世界》的开幕词。人民网记者 曹师韵摄

人民网巴厘岛5月22日电 （记者曹师韵）5月21日，水利部部长李国英出席第十届世界水论坛特别会议——全球水安全高级别研讨会暨《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》（英文版）宣介会，并作重点宣介，与世界水理事会主席洛克·福勋、中国驻登巴萨总领事张志昇共同为《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》（英文版）首发揭幕，与会嘉宾进行了深入交流研讨。

李国英宣介指出，当今世界，水安全形势发生了深刻复杂变化，水安全问题日益成为全球性挑战，各国都在为之付出艰辛努力。对于发展任务极其繁重、国情水情极其复杂、江河治理难度极大的中国，迫切需要回答为什么要做好治水工作、做好什么样的治水工作、怎样做好治水工作等一系列重大时代课题。习近平总书记从实现中华民族永续发展的战略高度，深刻洞察中国国情水情，深入总结中国治水历史经验，科学研判中国治水新形势，准确把握自然规律、经济规律、社会规律，开创性提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和一系列治水新理念新思想新战略，谋划实施了一系列开创性、战略性举措，指引中国治水取得历史性成就、发生历史性变革。

李国英指出，习近平总书记关于治水的重要论述及其指引下的中国治水实践，主要体现在坚持治水安邦、兴水利民，将治水放在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的全局中谋划和部署；坚持高度重视水安全风险，全面提升防范化解水安全风险的能力和水平；坚持以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路为引领；坚持始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，提升水旱灾害防御能力；坚持加快构建国家水网，全面提升水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力；坚持实施国家“江河战略”，促进人与河流和谐共生；坚持保护传承弘扬中华水文化，为推进中国式现代化凝聚精神力量。

李国英表示，习近平总书记治水思路和关于治水的重要论述，是经过实践成功检验、取得巨大成效的治水之道，是推动强国建设、民族复兴伟业的治水之道，是饱含中国哲学、中国智慧的治水之道，是为人类谋进步、为世界谋大同的治水之道。当今中国，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力实现了跨越式、历史性提升。中国以占全球6%的淡水资源，确保了世界近20%人口的粮食安全和饮水安全，创造了世界18%以上的经济总量，在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标上取得重大进展。在习近平总书记治水思路和关于治水的重要论述精神指引下，中国有信心、有能力继续应对好严峻的水安全挑战。中国水利部将继续与世界各国水利部门和国际组织深化务实合作，为解决全球共同面临的水安全问题、构建人类命运共同体而不懈努力。

世界水理事会主席洛克·福勋，印度尼西亚公共工程与住房部部长巴苏基·哈迪穆尔约诺，摩洛哥装备和水资源大臣尼拉尔·巴拉卡，突尼斯农业、水利和渔业部部长阿卜杜勒莫奈姆·贝拉提，沙特环境、水利和农业部水利副大臣阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼，以及参会国家和国际组织的官员、专家在宣介会致辞、交流研讨、双边会见或接受访谈时纷纷表示，《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》（英文版），分享了中国具有引领性的治水思想、政策和实践，为进一步了解和研究习近平总书记治水思路提供了系统丰富的内容。他们认为，全球共同面临的水安全挑战是严峻的，亟需制定科学措施、采取务实行动，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路在世界上很多国家和地区都适用，书中记载的习近平总书记关于治水的许多深刻思考，可以成为其他国家和地区治水的灵感来源。习近平总书记治水思路和关于治水重要论述，表明中国将治水放在优先地位，通过一系列切实努力创造了卓有成效的治水成果，为应对全球水安全挑战、实现联合国2030年可持续发展涉水目标贡献了中国智慧和中国方案，彰显了中国坚定致力于促进全球水安全，坚定致力于构建人类命运共同体的决心和能力，每一个国家都应该像中国一样深入思考治水方案、系统总结治水经验。他们表示，非常期待通过这本重要著作系统学习借鉴中国治水经验，希望这本重要著作能向更多国家和地区推广，以激励国际社会采取有力有效举措应对全球水安全挑战。

《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》由水利部组织编写，英文版近日由中国外文出版社翻译出版发行。

(责编：于洋、杨牧)

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