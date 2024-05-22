中国日报网5月21日电 中文是中国的语言，也是世界的语言。2010年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日。其中，将中文日定在农历二十四节气之谷雨，以纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。十四年白驹过隙，目前全球共有190多个国家开展中文教学，85个国家将中文纳入国民教育体系，海外正在学习中文的人数超过3000万。

第十五个联合国中文日和第五个“国际中文日”举办期间，中外语言交流合作中心与中国日报网联合发起 “国际中文日”系列线上活动，鼓励大家讲述、分享与中文相遇的精彩故事，半个月内活动参与者覆盖全球五大洲近70个国家和地区，包括英国、意大利、澳大利亚、美国、巴西、日本、韩国、泰国、老挝、迪拜、喀麦隆等，作品超2000件，阅读量超1000万，在中国和其他国家主流社交媒体平台掀起“中文日”热潮，吸引了海内外网友的广泛关注。

朝气蓬勃的国际中文教育工作者

满怀对中文教学与中华文化传播的热爱，国际中文教育工作者们展现着新青年的活力与风采。来自乌兹别克斯坦的刘娴君老师表示，参加线上活动不仅让她学习了如何运用新媒体平台分享教学经验，还结识了越来越多来自世界各地的朋友。秦佳雯老师则展示了她带领学生们参与2024年“汉语桥”上海合作组织国家青年学生春令营的故事，记录了这趟精彩纷呈的中乌文化交流之旅。在吉尔吉斯斯坦任教的国际中文教师范晓琳认为“正是这段与中文的不解之缘，让我找到了人生的价值和方向”。

来自老挝的杨世群、菲律宾的黄玉洁、布隆迪的田晓慧和墨西哥的杨衍辉等老师，还分享了各种学习中文的有趣方法，例如情景演绎、唱歌学中文、跟读练习，获得了网友们的一致好评。

西班牙的王子威、俄罗斯的冯雅琦和王振、菲律宾的丁峰、多哥的沈一等老师则展示了世界各地的中文日庆祝文化体验活动，包括手工、书法、汉服、绘画等多样体验项目。

“知华、友华、爱华”的友谊使者

同时，众多海外外籍博主也积极参与活动，分享他们与中文的美好缘分。美国博主Kyle Strickland通过情景演绎的形式分享学习中文的独特方法，印度尼西亚籍中文老师Angelica的趣味中文小课堂更是收获无数“催更”。

马来西亚的青年学者、新汉学计划博士谢依伦Chia Jee Luen分享了对中国古代文学的研究成果，并积极推动《红楼梦》在马来西亚的传播。西班牙主持人Christine Mullane则以在中国西安旅行观看兵马俑的经历，讲述了对中国悠久历史的赞叹。“中文通”、德国医疗专家Volker Müller讲述了翻译著名中国旅行书籍德语版本的故事。来自爱尔兰的著名企业家曼飞Manfred Huschka则向欧洲精英好友圈展示了中国营商环境的优越和中国人民的友好。

另外，在互联网的浸润下成长起来的海外“Z世代”也对中文和中国文化热情洋溢。阿富汗的中文学习者Sediqi Khawaja Abdul Nasir认为，“中文的学习不仅仅是掌握词汇和语法，更是理解一个国家和一个民族的心灵。”特立尼达和多巴哥的Janine Lutchman从中文学习者成长为本土教师，分享着她感染学生学习中文的点滴故事。此外，缅甸籍学生黄俊杰Thet Paing Phyo、土耳其籍中文学习者王爱英Ayperi ztürk和加纳籍中文学习者王富健Richmond Ayawuli、格林纳达的学生们等世界各地的青年，都在活动中为大家带来千千万万动人的“中文故事”。

中文之美，美美与共

中外语言交流合作中心与中国日报网联合发起的“国际中文日”系列线上活动融合线下打卡体验、产出丰富多彩的中文日周边文创和主题报道，以创意设计全方位、立体化地展现了“中文之美”，通过展示不同国家中文教育者和学习者的中文故事，也展现了文明互鉴、开放合作和文化交流的重要性。

语言文字是标签，更是纽带，在中文的联结下，我们将以更加开放友好的心态拥抱世界，为人类文明发展贡献中国力量。

(责编：艾雯、刘叶婷)