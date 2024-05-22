新华社河内5月22日电（记者孙一）据越南国家电视台22日报道，经越南第十五届国会第七次会议当天投票表决，越共中央政治局委员、公安部长苏林当选新任国家主席，苏林随后宣誓就职。

苏林在发表就职演说时表示，将认真履行宪法赋予的神圣职责，建设属于人民、来自人民、为了人民的社会主义法治国家，巩固并发扬民族大团结精神，将致力于促进社会公平与正义，提高人民生活水平和幸福感，朝着实现民富国强、民主公平、社会文明的目标迈进，创造新的发展奇迹。

根据越南政府总理范明政的提议，越南第十五届国会第七次会议22日批准免去苏林公安部长的职务。

苏林，1957年7月生于越南北部兴安省，是越共第十二届、十三届中央政治局委员，长期在越南公安部任职，2016年4月起任公安部长。他曾多次访华。

今年3月20日，越南共产党第十三届中央委员会召开会议，同意武文赏辞去越共中央政治局委员和国家主席职务。3月21日，越南第十五届国会举行第六次特别会议，通过有关免去武文赏国家主席职务并终止其第十五届国会代表资格的决议。

越南第十五届国会第七次会议于5月20日开幕，预计将于6月28日闭幕。

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