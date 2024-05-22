人民网斯德哥尔摩5月21日电 （记者殷淼）5月21日，中国驻瑞典大使崔爱民出席斯德哥尔摩中国文化中心在莉拉音乐学院举办的“琵琶行”中国民乐音乐会暨茶和天下雅集活动。瑞各界友人、部分外国使节等200余人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民出席“琵琶行暨茶和天下”活动。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在致辞中指出，中国自古为礼乐之邦，也是茶的故乡。中国的乐理和茶道追求和谐融洽、美美与共的精神境界，反映出人们对个人、社会、自然和谐共生的认识，描绘出中国人对社会秩序、道德观念、人生幸福的理解和追求，是中华文化和而不同、开放包容的精神写照。乐和茶因此成为几千年来中国传统文化的符号，有着厚重的思想文化内涵，折射出人类对和平、和睦、和谐的向往。希望大家通过享受婉转悠扬的中华民乐和沁人心脾的中国茶香，品味中华文化之美，感受中华文化之魂，体验中西方文化的共融共通之妙。

中国音乐学院的艺术家们演奏了《十面埋伏》等精彩曲目。中国驻瑞典大使馆供图

瑞典儿童同台演出多个曲目。中国驻瑞典大使馆供图

来自中国音乐学院的艺术家们演奏了《十面埋伏》《春江花月夜》《时雨如川》《燃》等精彩曲目，并与瑞典儿童同台演出多个曲目。琵琶、扬琴、二胡等乐器交相辉映，时而低回婉转，时而铿锵有力，将观众带入了一个充满诗意的艺术世界，赢得来宾阵阵掌声。

来宾们参加“茶和天下”雅集活动。中国驻瑞典大使馆供图

来宾们品尝中国美食。中国驻瑞典大使馆供图

演出前，来宾们踊跃参加茶和天下雅集活动。清香甘甜的茶汤余味悠长，酥脆香甜的中国小吃回味无穷。来自莉拉音乐学院的孩子们即兴表演多种乐器，节目妙趣横生、高潮迭起。大家现场体验中国茶艺、书法、绘画和美食的魅力，纷纷赞叹中华文化的博大精深，希望有机会进一步了解中国。现场气氛友好热烈。

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