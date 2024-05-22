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2024“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛英国赛区总决赛圆满落幕

2024年05月22日10:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月21日电 （郭锦标、实习生刘船）2024年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛英国赛区总决赛日前在伦敦落幕。姚文豪、陈雪儿、孙嘉忆、赵家乐四人将代表参加在中国举办的水立方杯全球赛。

儿童组选手谢佩里演唱歌曲《少年》实习生刘船摄

儿童组选手谢佩里演唱歌曲《少年》。人民网实习生 刘船摄

中国驻英国大使馆公参兼总领事江雷在致辞中表示，“文化中国·水立方杯”自创立以来，一直秉持以歌传情、以赛为媒的宗旨，致力于弘扬中华优秀传统文化，展示海外侨胞的风采。今年是甲辰龙年，“龙的传人”以“龙腾四海 唱响五洲”为主题，在一起高声歌唱中文歌曲，对展示侨胞良好的精神风貌，具有特殊的意义。

英国赛区执行总监黄萍表示，第十四届中文歌曲大赛的举办不仅是一场音乐盛宴，更是一座连接世界的桥梁。我们在这里齐聚一堂，是为了在音乐中感受彼此的心灵，共同传递对中华文化的热爱。

青年组选手李思宇演唱歌曲《清明上河图》实习生刘船摄

青年组选手李思宇演唱歌曲《清明上河图》。人民网实习生 刘船摄

活动现场 实习生刘船摄

活动现场。人民网实习生 刘船摄

在决赛现场，选手们各展歌喉，用真挚美妙的歌声诠释中文歌曲的韵味和内涵，现场气氛热烈。经过激烈角逐，最终姚文豪摘得青年组金奖，陈雪儿获得青年组银奖，夏宇婧获铜奖；孙嘉忆获得少年组金奖，赵家乐则荣获少年组银奖，齐梓妤获得铜奖；吴柯颖、Alex Xu、谢佩里分别获得儿童组金奖、银奖和铜奖。伦敦华埠商会主席邓柱廷OBE、中国驻英国使馆江雷公参兼总领事、英国赛区执行总监黄萍、英国皇家艺术家学会终身院士张怀存等为获奖者颁奖。

(责编：于洋、杨牧)

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