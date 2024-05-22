新华社布鲁塞尔5月21日电（记者付一鸣 张兆卿）欧盟理事会21日通过系列法案，批准将被冻结的俄罗斯资产在欧盟中央证券存管机构产生的净收益用于向乌克兰进一步提供军事援助，支持乌国防工业能力和重建需求。

新规涉及持有俄罗斯主权资产和储备超过100万欧元的欧盟中央证券存管机构自今年2月15日起累积的相应净收益。这些机构须每两年向欧盟支付一次累计产生的净收益，其中90%通过欧洲和平基金框架对乌军援，10%纳入欧盟预算，用于支持乌克兰的国防工业能力和重建需求。

欧盟理事会说，资金的分配将每年进行一次审查，首次审查将于明年1月1日前进行。

法新社报道，俄乌冲突升级后，作为对俄制裁的一部分，欧盟冻结了俄罗斯央行价值约2000亿欧元的资产，欧盟境内约90%的被冻结俄资产由总部位于比利时的欧洲清算银行控制，这批资产每年产生约30亿欧元利息。

俄罗斯副外长格鲁什科此前警告说，如果欧盟这样做，将“搬起石头砸自己的脚，破坏现代金融体系，损害欧洲乃至整个西方的信用”。

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