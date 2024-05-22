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中巴跨境游走俏 红其拉甫口岸出入境旅客持续攀升

2024年05月22日09:39 | 来源：天山网-新疆日报
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天山网-新疆日报讯（记者王娜报道）5月20日一早，红其拉甫口岸旅检大厅迎来当天第一拨旅客，他们背着大包小包，在边检工作人员的引导下，排队办理边检查验手续。

据新疆出入境边防检查总站红其拉甫出入境边防检查站统计，该口岸自今年4月1日开关以来，出入境旅客流量持续攀升，至5月19日已突破5000人次，同比增长454%。以旅游为目的，前往巴基斯坦及其他南亚、中亚国家的出入境旅客246人次，中国公民占比69%。

“我们从喀什出发，经喀喇昆仑公路前往巴基斯坦旅游，沿途可以看到很多壮美的风景，如慕士塔格峰、盘龙古道、红其拉甫国门等。”疆外游客黄明宇说，他从红其拉甫口岸出境至巴基斯坦及中亚其他国家旅游，再通过航空口岸回国。

红其拉甫口岸，是我国与巴基斯坦唯一的陆路口岸，从这里入境，至喀什市420公里，至乌鲁木齐市1890公里；从这里出境，至巴基斯坦北部地区首府吉尔吉特270公里，至巴基斯坦首都伊斯兰堡约870公里。便利的交通条件，让该口岸成为中巴两国国际商贸和跨境旅游的重要中转站。伴随中巴跨境游的走俏，红其拉甫口岸近期格外热闹，衣着靓丽、四处拍照的是游客，肩扛手拎行李、行色匆匆的是客商。

不久前，喀什市一家旅行社的旅游团一行9人，乘坐国际巴士前往巴基斯坦北部，进行为其5天的旅游活动，红其拉甫边检站开通专门通道，旅游团不到30分钟便顺利通关。

“日渐火热的跨境游，对服务水平提出更高要求。”红其拉甫出入境边防检查站边检处副处长宋学亮介绍，红其拉甫出入境边防检查站立足口岸区位优势，采取优化手续办理、设置特色通道、强化预警提示等方式，有效提升了服务保障水平和通关效率。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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