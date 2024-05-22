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以色列高官或被通缉 美国两党竭力“护短”

2024年05月22日09:30 | 来源：央视新闻客户端
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就国际刑事法院检察官申请逮捕以色列高级官员，美国总统约瑟夫·拜登、国会众议院议长迈克·约翰逊等民主、共和两党高层人士20日纷纷表态维护以色列，甚至威胁制裁国际刑事法院。

两党齐声援

国际刑事法院检察官卡里姆·汗20日在一份声明中说，正向国际刑事法院申请对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡、国防部长约亚夫·加兰特，以及叶海亚·辛瓦尔、伊斯梅尔·哈尼亚等三名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人的逮捕令。

美国民主党籍总统拜登当天发表书面声明，称国际刑事法院检察官申请逮捕以高官“离谱”。他晚些时候在白宫出席“美国犹太传统月”活动时说，美方不接受这一做法。“无论逮捕令可能意味着什么，绝不能把以色列与哈马斯相提并论。”

法新社报道，拜登同时就联合国国际法院正在审理的南非等国诉以色列“种族灭绝”案重申美方观点，声称新一轮巴以冲突中“正在发生的事不是种族灭绝”，强调美国对以色列的支持“坚如钢铁”。

美国国务卿安东尼·布林肯同一天发表声明，称国际刑事法院检察官的举措“可能危及”加沙地带停火谈判。

共和党方面，众议院议长约翰逊发表声明，称卡里姆·汗的决定“缺乏依据、不合法”。“鉴于白宫缺乏领导力，国会正评估包括制裁在内的所有选项，以惩罚国际刑事法院、确保其领导层将因继续推进（逮捕以高官）承担后果。”

共和党籍国会参议员林赛·格雷厄姆扬言，将与国会两院两党同僚合作，“对国际刑事法院施加严苛制裁”。汤姆·科顿等12名共和党籍参议员先前联名致函卡里姆·汗，警告不得申请逮捕内塔尼亚胡等人，否则将面临制裁。

美国《政治报》网站报道，众议院共和党人已提出多项针对国际刑事法院的措施议案，但约翰逊的办公室暂未表态是否考虑列入议程。

检察官解释

卡里姆·汗在声明中说，以色列高官涉嫌“战争罪和反人类罪”的行为包括“通过剥夺平民获取人道援助物资的机会、在冲突中蓄意针对平民，从而制造灭绝和饥饿”等。三名哈马斯领导人在本轮冲突中也存在“战争罪和反人类罪”行为。

卡里姆·汗当天接受美国有线电视新闻网专访时说，以色列有权利和义务解救被扣押人员，“但必须依据法律行事”。“不能因为哈马斯武装人员需要水，就让加沙地带全体平民都没水可用。”

他还说，如果以色列反对其做法，即便不认可国际刑事法院管辖权，也尽可向该法院申诉，“那正是我建议他们要做的”。

另一方面，卡里姆·汗说，检方团队掌握“多种证据”支持对哈马斯领导人申请逮捕，包括经过核实的去年10月7日袭击以色列相关视频和照片，以及目击证人和幸存者提供的证词。

国际刑事法院设在荷兰城市海牙，根据《国际刑事法院罗马规约》设立，可对犯有种族灭绝罪、战争罪、反人类罪和侵略罪的个人追究刑事责任。国际刑事法院法官可根据检察官的申请签发逮捕令，但需要依靠《罗马规约》的缔约国执行缉捕，不能缺席审判被告人。以色列和美国已退出《罗马规约》。《政治报》称，国际刑事法院法官可能需要数月时间裁定是否签发逮捕令。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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