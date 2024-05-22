人民网河内5月21日电 （记者杨晔）5月21日，由中国对外交流协会、中国驻越南使馆、广西壮族自治区文化和旅游厅、河内中国文化中心、越中文化交流中心联合主办的“茶和天下”·雅集暨中国广西文化旅游推介会在越南首都河内举行。中国驻越南使馆公使王群，越南国家旅游局副局长何文超，中国驻越南使馆文化参赞彭世团，广西壮族自治区文化和旅游厅副厅长黄耀林，越南文化体育旅游部国际合作局副局长陈一煌，越南旅游协会主席武世平，越南茶协会主席黄永龙，越南中国文化交流中心主任阮文情等中越两国各界嘉宾100余人参加了活动。

中国驻越南使馆公使王群致辞。人民网记者 杨晔摄

王群在致辞中介绍了中国源远流长的茶文化和茶成为文明交流互鉴媒介的重要意义。他表示，中越互为山水相连的社会主义邻邦，共同分享诸多文化价值，茶文化是其中的重要文化价值之一。2023年，中越双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体。希望借此机会，进一步加强中越人文、旅游交流合作，也热诚欢迎更多越南朋友前往广西、前往中国其他地方旅游体验。

何文超在致辞时表示，越南国家旅游局致力于继续促进越南与广西乃至与中国之间的文化旅游交流与合作，重视并创造良好环境，让两国人民通过旅游来尽情体验、探索彼此之美。此次活动，让越南旅游企业更深入地了解到广西合作伙伴极具吸引力的产品和独特的服务，也为双方共同为越南游客打造独特的广西旅游项目提供了良好的机会。

黄耀林在致辞时表示，广西茶是中国茶文化的重要组成部分，广西六堡茶制作技艺、瑶族油茶习俗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。广西横州市享有“世界茉莉花和茉莉花茶生产中心”的美誉，同时，广西还有丰富的文旅资源，与越南互为重要的旅游客源地。双方文化旅游部门将进一步紧密合作，积极推进政策互惠、客源互送、产品互推，推动游客实现“双向奔赴”，真诚欢迎越南的朋友亲临广西游玩，感受广西人民“山歌当茶饭、美酒敬亲人”的真情实意。

中越两国嘉宾合影留念。人民网记者 杨晔摄

在推介会现场，来自中国广西戏剧院的演员们为中越两国嘉宾献上了精彩的文艺演出，生动展现中国传统文化和非遗之美。广西戏剧院桂剧团演员装扮成小生和花旦，带领嘉宾现场体验了茗茶品鉴和诗歌演绎快闪活动。大家在茶香的芬芳中，聆听雅致的乐曲，品读静美的诗词，在茶诗中追寻古人喝茶的雅趣。戏曲、诗词和茶香的完美融合将现场气氛推向高潮。此外，广西戏剧院的演员们还为两国嘉宾表演了《刘三姐经典选段采茶舞》《漫落花间》《雨后》等极具广西特色的文艺表演。第六代刘三姐代表赵华湘演唱的歌曲《多谢了》更是受到现场嘉宾的热烈欢迎。

活动中，中越两国嘉宾还参观了由广西壮族自治区博物馆带来的广西文旅图片展，现场品尝了醇厚香浓的瑶族油茶等非遗技艺展示，切实感受广西自然人文之美，以及多彩的民族风情。

(责编：于洋、杨牧)