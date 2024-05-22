美国弗吉尼亚州的高中教师凯文·罗伯茨还记得，几年前他花10美元就能从“五兄弟”汉堡店（Five Guys）买到一个培根芝士汉堡、一份薯条和一杯饮料。

而如今，当他再走进这家快餐连锁店时，单是汉堡加薯条（不含饮料）的价格就比之前的“三件套”翻了一番。

罗伯茨接受采访时表示，他现在把吃快餐“当作一种难得的享受”，“快餐价格上涨，成了我在家做饭的最大理由”。

美国哥伦比亚广播公司网站报道截图

这些快餐品牌都涨价了

罗伯茨并不孤单。像他一样失去“快餐自由”的美国工薪族大有人在。

曾经人人吃得起的快餐对普通美国人的意义不言而喻。但因为顽固的通货膨胀，这个意义现在已经变了味。

《纽约邮报》日前公布的一项调查结果揭示了美国麦当劳门店产品价格在过去十年里的飙升程度，令人触目惊心。

以麦当劳经典单品双吉汉堡为例，2014年的平均价格为1.19美元，现在却卖到3.19美元，涨价幅度高达168%。

其他单品也都在涨：奥利奥麦旋风冰淇淋比十年前涨价88%；中号薯条涨价138%；最离谱的是麦香鸡汉堡，十年内价格涨了近两倍（199%）。

《纽约邮报》报道截图

麦当劳的涨价，只是通胀问题反映在美国众多快餐品牌上的一个案例。

美国理财网站“财经热点”的研究发现，“大力水手”（Popeyes）、“塔可贝尔”（Taco Bell）、“小辣椒”（Chipotle）、“吉米·约翰”（Jimmy John’s）、“赛百味”（Subway）等很多美式快餐连锁品牌的产品价格也都涨了不少。

美国哥伦比亚广播公司网站： 2014年至2024年间，“大力水手”“吉米·约翰”和“赛百味”的产品价格分别上涨了86%、62%和39%。

中低收入阶层是快餐的主要消费群体。

对于美国一些知名快餐连锁店来说，低收入顾客的流失意味着销售疲软，并可能导致利润显著下降。

和快餐店一样，曾经价廉物美的休闲餐厅也因为顾客渐少而感受到了阵阵凉意。

咨询公司“收入管理解决方案”此前发布的一项民调结果显示，年收入在5万美元以下的美国人中，约有四分之一的人减少了快餐消费。

此外，约有半数的受访者表示，他们已经减少了去快餐店和休闲餐厅的次数。

路透社报道截图

“我买的所有东西价格都没降下来”

美国人吃不起快餐的根子，其实早在几年前就种下了。

新冠疫情暴发后，为了挽救因自身抗疫不力和政策失误造成的经济颓势，美国倚仗美元霸权大肆“印钱”“撒钱”，将本国通胀水平推高到40年不遇的峰值。

美国公共电视网：美国通胀率曾在2022年6月达到9.1%的创纪录高点

在错过降通胀的最佳时机后，美联储又任性地连续加息11次，把联邦基金利率拉升至23年来的最高水平。

经过这番任性操作，美国的通胀率有所下降，但仍显著高于2%的目标值，且今年第一季度再次反弹回升。出于对通胀韧性的忌惮，本来放风说会很快开始降息的美联储又改了主意。

在本月初结束最新一次议息会议后，美联储决定继续将联邦基金利率维持在5.25%-5.0%的目标区间，理由是在实现通胀目标方面“缺乏进一步进展”。

这也是自去年9月以来，美联储连续第六次决定将利率保持在23年来的高位不变。

雅虎财经网报道截图

虽然从数据上看，美国最新出炉的4月消费者价格指数（CPI）相对于前三个月的反弹势头略有降温，但美国民众直接感知到的物价水平仍居高不下。

在高通胀和高利率的双重打击下，美国家庭日常生活开支持续承压。

密歇根大学的最新调查显示，由于预期通胀率和利率都将维持在高位，美国5月消费者信心指数（CSI）在连续三个月几乎持平后较上月大幅回落了约13%，降至约半年来的最低水平。

密歇根大学官网截图

就连美联储主席鲍威尔也承认，虽然通胀率两年来持续降低，但美国民众并不高兴，因为他们支付的商品价格仍很高，即使物价涨幅已经放缓。

“你告诉人们‘通胀率正在下降’，他们会想‘我不明白这是什么意思，因为我买的所有东西的价格都没有降下来’。事实上，他们想得没错。”

《华尔街日报》报道截图

“吃饭问题”困扰美国年轻人

相比之下，收入有限的年轻人受通胀影响更深。

美国消费者新闻与商业频道与咨询公司“代际实验室”日前联合发布的调查结果显示，多数（54%）美国年轻人表示，吃饭成本是他们最大的财务负担。

美国消费者新闻与商业频道网站报道截图

调查发现，过去几年里，包括外卖餐食在内的食品价格在美国普遍出现了大幅上涨，而年轻的打工者们往往收入较少，食品费用等必要支出在他们的总体预算中会占据更大的份额。

此外，与同样在持续上涨的房租相比，人们平日里更容易感受到食品价格的上涨。

事实上，“食品通胀率”已经超过了整体通胀率：过去四年，食品价格上涨了25%，而所有商品的价格平均涨幅为21%。

美国消费者新闻与商业频道网站报道截图

美国广播公司和益普索集团最新进行的民调显示，在离今年总统大选还剩不到半年之际，“涨价”仍然是美国选民担心的首要问题，多达85%的受访者担心通胀持续。

用布鲁金斯学会高级研究员卡马克的话说，“通胀是绝对会影响所有美国人的东西。人们都会注意到通胀，无论他们富裕还是贫穷”。

美国广播公司网站报道截图

素材来源丨环球资讯广播《环球深观察》

(责编：艾雯、刘叶婷)