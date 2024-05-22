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通讯｜中企承建移民新村为科特迪瓦北部村民开启幸福新生活

2024年05月22日09:07 | 来源：新华网
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　　新华社阿比让5月21日电　通讯｜中企承建移民新村为科特迪瓦北部村民开启幸福新生活

　　新华社记者张健

　　在科特迪瓦北部城镇费尔凯塞杜古以北15公里处，一排排红黄相间的新房坐落在蓝天绿树间，一群孩子在平整的足球场上开心地踢球，几名妇女顶着一盆盆衣服前去晾晒。

　　“我们过去的村子条件非常简陋，没有自来水，也没有电，几乎什么都没有。”索罗马朱卡阿村村长杜拉耶·西吕埃坐在新房前，欣慰地看着周围乘凉闲谈的村民，给记者讲起了村子以前的样子。

这是5月13日在科特迪瓦北部城镇费尔凯塞杜古以北拍摄的旱港移民新村房屋。新华社记者 张健 摄

这是5月13日在科特迪瓦北部城镇费尔凯塞杜古以北拍摄的旱港移民新村房屋。新华社记者 张健 摄

　　2022年6月，为配合科特迪瓦北部旱港的筹建工作，中成股份科特迪瓦分公司在当地政府支持和配合下，为受影响的三个自然村的村民修建了移民新村。2023年12月，在科特迪瓦国务部长兼国防部长泰内·比拉希马·瓦塔拉和交通部长阿马杜·科内的见证下，搬迁村民拿到了移民新村的钥匙。

　　西吕埃开心地说：“我们三个自然村说着同样的方言，一直以来都像一家人。现在，我们都搬到一个新村里，大家的关系更近了。”

　　科特迪瓦旱港项目占地740公顷，旨在缓解科特迪瓦南部阿比让港的吞吐压力，释放科北部地区以及邻国马里、布基纳法索等西非内陆地区的经济潜力。

这是2023年12月16日在科特迪瓦北部城镇费尔凯塞杜古以北拍摄的旱港移民新村（无人机照片）。新华社发（中成股份科特迪瓦分公司供图）

这是2023年12月16日在科特迪瓦北部城镇费尔凯塞杜古以北拍摄的旱港移民新村（无人机照片）。新华社发（中成股份科特迪瓦分公司供图）

　　据中成股份科特迪瓦分公司旱港项目现场经理罗林介绍，移民新村共建有200套住宅，还有一家包含产科门诊的医院及一所配备足球场和食堂的小学。

　　在旱港建设过程中，项目部也优先考虑让村民积极参与进来。“村民们有了新家和新工作，得到切切实实的实惠，我们的项目才能更加顺利。”罗林说。

　　村民科内·阿贾今年加入了项目部施工队。他说：“过去从来没有想过，自己也可以参与这么大的工程项目。能够用自己的双手为家乡添砖加瓦，我感到非常自豪。”

　　村民索罗·马杜表示，村民对新村非常满意，也非常感谢中国企业。他说：“现在的村子不仅通水通电，而且在家门口就能看病，新村的生活真的非常便利。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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