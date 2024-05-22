新华社巴西利亚5月20日电 综述｜巴西南部洪水肆虐 中方援助暖人心

新华社记者卞卓丹 周永穗

4月底以来，巴西南里奥格兰德州等地发生严重暴雨洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。灾情发生后，巴西华侨华人和中资企业在中国驻巴西使领馆指导下迅速行动起来，积极捐赠支援灾区，得到巴西各界广泛赞誉。

近一个月来，一辆辆满载食物、瓶装水和其他生活必需品的卡车从首都巴西利亚、圣保罗、里约热内卢和累西腓等地跨越高原山谷驶向南部灾区。据不完全统计，截至20日，在巴华侨华人和中资企业累计捐赠金额已超过880万雷亚尔（1美元约合5.1雷亚尔）。

除捐赠钱物外，在巴华侨华人和中资企业还以多种方式参与救灾行动。中国国家电网巴西电力公司控股的圣保罗电力电灯公司组织近900组技术人员抢修输电线路；快手巴西公司除员工捐款外，还通过与南里奥格兰德州当地乐队和媒体合作募集善款；南里奥格兰德联邦大学孔子学院的华人教授在接待中心帮助无家可归者……

巴西中资企业协会会长张广华表示，中资企业在使领馆指导下，努力为缓解南里奥格兰德州困局提供帮助。“中巴建交50年来，中资企业在巴西这片充满希望的土地上不断发展壮大，取得了丰硕成果，我们也愿回馈巴西社会，回报巴西人民的热情友好。”

巴西各界对华侨华人和中资企业雪中送炭的情谊心怀感激。14日下午，在巴西利亚的救灾物资启运现场，当地民众看到以葡文书写的“巴西华侨华人与南里奥格兰德州人民心连心”横幅后，大声喊出“朋友，谢谢”。17日，在圣保罗举行的在巴中资企业捐赠救援物资仪式上，南里奥格兰德州副州长加布里埃尔·索萨感谢中资企业和华人团体“在这个充满挑战的时刻提供支持”。

多名参与救援的巴西当地志愿者表示，在援助物资上看到中国字，让灾区居民深切感受到不仅是“自己在战斗”，从而拥有更强的生存意志和战胜灾难的信心。

此外，多位巴西专家和媒体人告诉记者，希望能学习更多中国在防灾减灾系统建设和技术方面的经验。南里奥格兰德州政府人员也表示，巴西在重建受灾地区时面临巨大挑战，特别是在住房和基础设施方面，来自中国的技术和经验十分宝贵。

(责编：崔译戈、刘叶婷)