第十届世界水论坛世界水展现场。人民网记者 曹师韵摄

人民网巴厘岛5月21日电 （记者曹师韵）5月18日至25日，第十届世界水论坛在印度尼西亚巴厘岛举行。本届水论坛以“水促进共享繁荣”为主题，吸引了来自全球200多个国家和地区的国家元首、政府官员、国际组织负责人、专家学者等约5万人参加。

论坛同期举行了世界水展，中国馆位于国家馆主馆区，面积为150平方米，整个展区由“接待区”、主题成就展“核心区”、企事业展“两翼区”和会议“活动区”四部分构成，全面展示中国在河湖生态环境修复、完善防洪工程体系、保障供水安全、节约用水、智慧水利建设等方面的成就和实践。

5月20日，世界水展现场人头攒动，中国馆、中国企业展区引发不少观众的兴趣。中国生态环保领域重点企业代表——中信环境投资集团有限公司（下称中信环境）的展区吸引了不少与会嘉宾，在展台醒目位置，该公司自主研发的污水净化装备——美能膜产品备受关注。工作人员介绍，该产品对处理难度高的工业废水尤为有效，在哈萨克斯坦、印尼等“一带一路”共建国家和地区的污水处理项目中得到广泛应用。

论坛期间，中信环境与印尼国有资本运营公司达纳雷克萨发表系列联合公告、签署系列联合协议，双方将对印尼首个地埋式污水处理厂——KBN园区污水厂等多个项目正式开启合作。中信环境党委书记、董事长杨书平表示：“相关合作的落地，将进一步深化中企同‘一带一路’共建国家的国际合作，带动我国生态环保标准、产品、技术和服务‘走出去’，对于推动解决印尼水资源紧缺问题、提升当地居民生活用水品质起到积极作用。”

此外，还有很多中企在本次世界水展中带来了自己在水资源保护、水环境治理、水生态修复等领域深耕多年的丰硕成果。如中国交通建设集团有限公司展示了其设计建设的1000余个海外水利工程；中水北方勘测设计研究有限责任公司向观众介绍了其海外水利基础设施，包括老挝水利灌溉项目、马来西亚供水项目、塞内加尔大坝修复等；大禹节水集团股份有限公司展示了其在越南、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、赞比亚等地的节水项目……

中国水利部宣传教育中心主任王厚军表示，在全球化的今天，水文化的交流和相互理解显得尤为重要。每个文明都有自己独特的水文化，这是人类智慧的结晶，也是人类的共同财富。“中国愿同世界各国加强水文化跨国联合研究，推动人水和谐共生。”

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