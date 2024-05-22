人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜感受拉巴特书展的“中国热”

2024年05月22日09:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉巴特5月21日电 通讯｜感受拉巴特书展的“中国热”

　　新华社记者霍晶

　　灯笼、福字、熊猫、汉服，在第29届拉巴特国际书展现场，摩洛哥哈桑二世大学展台中国韵味十足。中国文化问答和书法展示引来不少观众互动，气氛活跃。

　　这是新华社记者日前在书展现场看到的一幕。哈桑二世大学孔子学院教师谢丹妮告诉记者，很多摩洛哥观众对汉字非常感兴趣。书展上的“中国热”让记者倍感亲切。

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购汉语教材。新华社记者 霍晶 摄

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购汉语教材。新华社记者 霍晶 摄

　　在人民天舟（北京）出版有限公司展台，记者邂逅了购买中文教材的摩洛哥小伙尤尼斯。当被问及为什么要学习中文时，他告诉记者：“中国是世界上最古老的国家之一，有漫长而厚重的历史。想了解中国，学习中文必不可少。”

　　尽管摩洛哥与中国相隔万里，但随着中摩两国关系日趋密切，越来越多摩洛哥民众开始学习中文，到中国寻找发展机会。摩洛哥青年、文化和新闻大臣穆罕默德·迈赫迪·本·赛义德日前在书展现场告诉记者：“发展摩中两国在文化领域的合作是我们的愿望。”

　　在埃及希克迈特文化产业集团展台，云纹和红灯笼等中国元素格外引人注目。记者看到品类丰富的HSK（汉语水平考试）教材，以及阿拉伯语版《三国演义》《北京名物》《瓷器中国》等图书。展台工作人员艾哈迈德告诉记者，他们此次参展的图书既有《孙子兵法》这样的经典，也有近几年的中国儿童文学作品，种类很全，摩洛哥读者很感兴趣。记者看到，两名摩洛哥姑娘在这里驻足良久，最后她们选购的书塞满了4个购物袋。

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购文创产品。新华社记者 霍晶 摄

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购文创产品。新华社记者 霍晶 摄

　　在希克迈特的展台前，一位名叫纳吉娅的年长女士捧着阿文版《我们这三十年——一个记者眼中的中国改革开放》认真阅读。她告诉记者，自己是一名英文教师，对中国现代历史很感兴趣。她摩挲着封面说：“我可能没机会到中国去，但通过读书，我也能了解中国文化。”

　　让记者惊讶的是，“中国二次元”的风也吹到了大西洋边。记者在书展现场结识了一个名叫纳达的摩洛哥女孩。她的帆布包上挂着游戏《原神》中角色“空”的挂件。她告诉记者，自己很喜欢玩这款中国手机游戏。除了《原神》，很多摩洛哥年轻人对《魔道祖师》《天官赐福》等中国仙侠动漫作品也有所了解，很希望能看到更多类似作品。

　　摩洛哥中国友好交流协会会长穆罕默德·哈利勒曾在2016年获颁“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。18日，哈利勒在书展上发布了他的新书《我如何认识中国》。他告诉记者，希望通过自己见证中国改革开放的经历，让摩洛哥人了解中国的巨大变化。

　　“我曾多次访问中国，中国人民勤劳友善，非常愿意与世界其他国家人民进行友好交流。”摩洛哥前首相奥斯曼尼19日对记者说，近年来，摩中双边关系不断发展，尤其是提升至战略伙伴水平后，双方为促进两国各方面交流与发展采取了不少举措，“我对两国关系未来发展非常乐观”。

　　拉巴特国际书展是非洲地区最重要的书展之一。今年的书展9日开幕，为期11天，共有来自约50个国家和地区的700多家出版和文化机构参展。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部