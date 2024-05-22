新华社拉巴特5月21日电 通讯｜感受拉巴特书展的“中国热”

新华社记者霍晶

灯笼、福字、熊猫、汉服，在第29届拉巴特国际书展现场，摩洛哥哈桑二世大学展台中国韵味十足。中国文化问答和书法展示引来不少观众互动，气氛活跃。

这是新华社记者日前在书展现场看到的一幕。哈桑二世大学孔子学院教师谢丹妮告诉记者，很多摩洛哥观众对汉字非常感兴趣。书展上的“中国热”让记者倍感亲切。

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购汉语教材。新华社记者 霍晶 摄

在人民天舟（北京）出版有限公司展台，记者邂逅了购买中文教材的摩洛哥小伙尤尼斯。当被问及为什么要学习中文时，他告诉记者：“中国是世界上最古老的国家之一，有漫长而厚重的历史。想了解中国，学习中文必不可少。”

尽管摩洛哥与中国相隔万里，但随着中摩两国关系日趋密切，越来越多摩洛哥民众开始学习中文，到中国寻找发展机会。摩洛哥青年、文化和新闻大臣穆罕默德·迈赫迪·本·赛义德日前在书展现场告诉记者：“发展摩中两国在文化领域的合作是我们的愿望。”

在埃及希克迈特文化产业集团展台，云纹和红灯笼等中国元素格外引人注目。记者看到品类丰富的HSK（汉语水平考试）教材，以及阿拉伯语版《三国演义》《北京名物》《瓷器中国》等图书。展台工作人员艾哈迈德告诉记者，他们此次参展的图书既有《孙子兵法》这样的经典，也有近几年的中国儿童文学作品，种类很全，摩洛哥读者很感兴趣。记者看到，两名摩洛哥姑娘在这里驻足良久，最后她们选购的书塞满了4个购物袋。

5月11日，人们在摩洛哥拉巴特国际书展的中国展台上选购文创产品。新华社记者 霍晶 摄

在希克迈特的展台前，一位名叫纳吉娅的年长女士捧着阿文版《我们这三十年——一个记者眼中的中国改革开放》认真阅读。她告诉记者，自己是一名英文教师，对中国现代历史很感兴趣。她摩挲着封面说：“我可能没机会到中国去，但通过读书，我也能了解中国文化。”

让记者惊讶的是，“中国二次元”的风也吹到了大西洋边。记者在书展现场结识了一个名叫纳达的摩洛哥女孩。她的帆布包上挂着游戏《原神》中角色“空”的挂件。她告诉记者，自己很喜欢玩这款中国手机游戏。除了《原神》，很多摩洛哥年轻人对《魔道祖师》《天官赐福》等中国仙侠动漫作品也有所了解，很希望能看到更多类似作品。

摩洛哥中国友好交流协会会长穆罕默德·哈利勒曾在2016年获颁“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。18日，哈利勒在书展上发布了他的新书《我如何认识中国》。他告诉记者，希望通过自己见证中国改革开放的经历，让摩洛哥人了解中国的巨大变化。

“我曾多次访问中国，中国人民勤劳友善，非常愿意与世界其他国家人民进行友好交流。”摩洛哥前首相奥斯曼尼19日对记者说，近年来，摩中双边关系不断发展，尤其是提升至战略伙伴水平后，双方为促进两国各方面交流与发展采取了不少举措，“我对两国关系未来发展非常乐观”。

拉巴特国际书展是非洲地区最重要的书展之一。今年的书展9日开幕，为期11天，共有来自约50个国家和地区的700多家出版和文化机构参展。

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