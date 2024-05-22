新华社曼谷5月21日电（记者陈倩慈 林昊）新加坡航空公司一架客机21日在飞行过程中遭遇严重气流颠簸，随后紧急降落在泰国曼谷素万那普国际机场。该机场和新航确认，机上1人死亡、多人受伤。

5月21日，应急人员在泰国曼谷素万那普机场外等待接应旅客。新华社发（拉亨摄）

素万那普国际机场负责人吉滴邦在记者会上说，目前确认机上1人死亡，死者为一名73岁的英国籍公民，初步了解其有心脏病。另有数十人受伤，其中7人重伤。21日晚间，将有另一架客机接乘其他乘客继续前往目的地。

新航在社交媒体上说，这架波音777－300ER型客机由伦敦飞往新加坡，机上载有211名乘客和18名机组人员，途中遭遇严重气流颠簸，备降泰国曼谷机场，于当地时间21日15时45分（北京时间16时45分）降落，经确认机上1人死亡、多人受伤。

此前，多家泰国媒体曾报道事故已造成2人死亡。（参与记者：高博）

5月21日，应急人员在泰国曼谷素万那普机场外等待接应旅客。新华社发（拉亨摄）

5月21日，应急人员在泰国曼谷素万那普机场外等待接应旅客。新华社发（拉亨摄）

5月21日，救护车聚集在泰国曼谷素万那普机场外。新华社发（拉亨摄）

5月21日，救护车在泰国曼谷素万那普机场外等待接应旅客。新华社发（拉亨摄）

5月21日，救援人员在泰国曼谷素万那普机场外等待接应旅客。新华社发（拉亨摄）

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