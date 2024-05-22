新华社科威特城5月21日电（记者罗晨 尹炣）由新华社中东总分社与中国驻科威特大使馆联合主办的中国—科威特“一带一路”合作媒体交流研讨会20日在科威特哈瓦利省举行。

今年恰逢中科签署共建“一带一路”合作文件十周年。研讨会上，来自科威特通讯社、科威特电视台、科威特《阿拉伯时报》《报章报》等当地主流媒体机构的代表围绕“共建‘一带一路’倡议与科威特‘2035国家愿景’对接中的媒体作用”“中科媒体如何共同应对挑战”等议题作了交流发言。

中国驻科威特大使张建卫在致辞中介绍了十年来中科两国共建“一带一路”合作在经贸、人文等多个领域取得的积极成果。他强调，民心相通是共建“一带一路”的重要内容，媒体在其中发挥着重要作用。希望未来两国媒体不断加强“双向奔赴”，深化合作，共同讲好中科友好、中科合作、共建“一带一路”故事。

科威特最高计划发展委员会秘书长哈立德·马赫迪表示，共建“一带一路”倡议为共建国家带来了有目共睹的发展成果。作为最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，科威特正不断加强科威特“2035国家愿景”同共建“一带一路”倡议对接。

新华社中东总分社副社长吴中敏介绍了新华社与科威特媒体的交流合作、新华社推动媒体深度融合发展等情况。

来自中科两国的政府官员、媒体人士以及文化、企业界人士等约70人出席研讨会。

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